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В армії не пропаду: історія кухарки 14 бригади

В армії не пропаду: історія кухарки 14 бригади
Вони різного віку й характеру, біляві, чорняві, шатенки і руді. Вони запальні і спокійні, сором’язливі і впевнені в собі. По-дівчачому безпосередні і по-жіночому сильні – в своїй мудрості, в своєму терпінні і безмежній щедрості щирого серця українки. Цього разу мова піде про кухаря 14 ОМБр старшого солдата.

Про жінок, які в усі часи пліч-о-пліч із чоловіками стають на захист Батьківщини, приходять на допомогу чоловікам у час війни, - пише БУГ.

– Роблю те, що я вмію, і роблю це з душею – готую для наших хлопців! – розповідає про свою важку і відповідальну роботу кухар одного з підрозділів нашої народженої та загартованої в боях 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого старший солдат Алла Васільєва.

Про те, що в підрозділі, де готує Михайлівна, як називають її побратими, не просто смачно, а дуже смачно, знають далеко за межами самого підрозділу. Тож в районі проведення ООС навіть ті, хто в підрозділі не служить, а приїхав в його розташування у справах і зовсім ненадовго, не упускають можливості залишитися на обід. І не забувають подякувати привітному і завжди усміхненому кухарю, робочий день якого розпочинається задовго світанку і закінчується приготуваннями до дня наступного – аби побратимам було смачно. Без перебільшення, на кухні, а особливо, на передовій, у кухарів свій фронт.

-У 2016 році служити в 14 окрему механізовану бригаду пішов мій чоловік. «Провоювавши» 2 роки вдома без нього з чималою господаркою, я вирішила, що якщо можу тупою косою викосити 30 соток картоплиння, то й в армії не пропаду, – сміючись, розповідає Алла Михайлівна. – Так, 2 роки тому я стала військовослужбовцем князівської 14-ї бригади. І повірте, жодного дня не пошкодувала про своє рішення йти в армію, можливо, тому, що маю з чим порівняти, адже тривалий час працювала і на цивільних роботах.

Кажуть, якщо Бог хоче захистити жінку, то дає їй сина, якщо ж хоче зробити комплімент, то дарує доньку. Алла Васільєва таких компліментів отримала три – виростили з чоловіком трьох чудових дочок, і нині тішаться 5-річною онучкою. До слова, наймолодша донька Васільєвих, нині студентка, теж подумує над тим, аби йти служити.

Тож хтозна, можливо, незабаром у 14-ій бригаді на одного талановитого кухаря стане більше…

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Теги: 14 бригада, жінка, кухар
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