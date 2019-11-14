Мешканців Шацького району ошукали майже на 400 тисяч
Сьогодні, 22:15
Минулого року в Шацькому районі зафіксовано 22 випадки шахрайства.
Про це йдеться у звіті Шацького відділення поліції, - пише Район.Шацьк
З 22-х випадків шахрайства – два розкрито, стільки ж матеріалів направлено до суду з обвинувальним актом.
Громадянам завдано шкоди на 399 565 гривень.
Більшість випадків – це купівля товарів в інтернеті, шахрайські дії під виглядом працівника банківської установи, виманювання грошей нібито за звільнення близьких від кримінальної відповідальності.
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Про це йдеться у звіті Шацького відділення поліції, - пише Район.Шацьк
З 22-х випадків шахрайства – два розкрито, стільки ж матеріалів направлено до суду з обвинувальним актом.
Громадянам завдано шкоди на 399 565 гривень.
Більшість випадків – це купівля товарів в інтернеті, шахрайські дії під виглядом працівника банківської установи, виманювання грошей нібито за звільнення близьких від кримінальної відповідальності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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