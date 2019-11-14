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Мешканців Шацького району ошукали майже на 400 тисяч

Мешканців Шацького району ошукали майже на 400 тисяч
Минулого року в Шацькому районі зафіксовано 22 випадки шахрайства.

Про це йдеться у звіті Шацького відділення поліції, - пише Район.Шацьк

З 22-х випадків шахрайства – два розкрито, стільки ж матеріалів направлено до суду з обвинувальним актом.

Громадянам завдано шкоди на 399 565 гривень.

Більшість випадків – це купівля товарів в інтернеті, шахрайські дії під виглядом працівника банківської установи, виманювання грошей нібито за звільнення близьких від кримінальної відповідальності.

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Теги: шахраї, шацьк, волинь, поліція
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