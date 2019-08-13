На Волині судили неповнолітнього, який зловживав алкоголем

Олеся Антонюк розглянула справу про адміністративне правопорушення, що надійшла від Камінь-Каширського відділу поліції щодо уродженця села Дубровиця Камінь-Каширського району, учня Камінь-Каширського вищого професійного училища.



Слухання справи відбулось 24 лютого. Про це йдеться у постанові суду, -



Підсудний 4 лютого близько 19:00 разом з товаришами в парку поблизу вулиці Шевченка в Камені-Каширському розпивав алкогольне пиво, знаходячись на сцені, чим вчинив адміністративне правопорушення.



У судовому засіданні хлопець вину у вчиненні адміністративного правопорушення визнав повністю, від пояснень відмовився.



Батьки неповнолітнього провели з сином відповідну бесіду про недопустимість протиправної поведінки. Вони зазначили, що останній не буде надалі порушувати громадський порядок.



Суддя постановила, визнати хлопця винуватим у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 178 Кодексу України про адміністративні правопорушення, і застосувати до нього захід впливу у виді попередження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Суддя Камінь-Каширського районного судурозглянула справу про адміністративне правопорушення, що надійшла від Камінь-Каширського відділу поліції щодо уродженця села Дубровиця Камінь-Каширського району, учня Камінь-Каширського вищого професійного училища.Слухання справи відбулось 24 лютого. Про це йдеться у постанові суду, - пише Район.Камінь-КаширськийПідсудний 4 лютого близько 19:00 разом з товаришами в парку поблизу вулиці Шевченка в Камені-Каширському розпивав алкогольне пиво, знаходячись на сцені, чим вчинив адміністративне правопорушення.У судовому засіданні хлопець вину у вчиненні адміністративного правопорушення визнав повністю, від пояснень відмовився.Батьки неповнолітнього провели з сином відповідну бесіду про недопустимість протиправної поведінки. Вони зазначили, що останній не буде надалі порушувати громадський порядок.Суддя постановила, визнати хлопця винуватим у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 178 Кодексу України про адміністративні правопорушення, і застосувати до нього захід впливу у виді попередження.

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