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На Волині судили неповнолітнього, який зловживав алкоголем

На Волині судили неповнолітнього, який зловживав алкоголем
Суддя Камінь-Каширського районного суду Олеся Антонюк розглянула справу про адміністративне правопорушення, що надійшла від Камінь-Каширського відділу поліції щодо уродженця села Дубровиця Камінь-Каширського району, учня Камінь-Каширського вищого професійного училища.

Слухання справи відбулось 24 лютого. Про це йдеться у постанові суду, - пише Район.Камінь-Каширський

Підсудний 4 лютого близько 19:00 разом з товаришами в парку поблизу вулиці Шевченка в Камені-Каширському розпивав алкогольне пиво, знаходячись на сцені, чим вчинив адміністративне правопорушення.

У судовому засіданні хлопець вину у вчиненні адміністративного правопорушення визнав повністю, від пояснень відмовився.

Батьки неповнолітнього провели з сином відповідну бесіду про недопустимість протиправної поведінки. Вони зазначили, що останній не буде надалі порушувати громадський порядок.

Суддя постановила, визнати хлопця винуватим у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 178 Кодексу України про адміністративні правопорушення, і застосувати до нього захід впливу у виді попередження.

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Теги: камінь-каширськ, суд, неповнолітній
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