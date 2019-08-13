На Волині судили неповнолітнього, який зловживав алкоголем
Сьогодні, 22:38
Суддя Камінь-Каширського районного суду Олеся Антонюк розглянула справу про адміністративне правопорушення, що надійшла від Камінь-Каширського відділу поліції щодо уродженця села Дубровиця Камінь-Каширського району, учня Камінь-Каширського вищого професійного училища.
Слухання справи відбулось 24 лютого. Про це йдеться у постанові суду, - пише Район.Камінь-Каширський
Підсудний 4 лютого близько 19:00 разом з товаришами в парку поблизу вулиці Шевченка в Камені-Каширському розпивав алкогольне пиво, знаходячись на сцені, чим вчинив адміністративне правопорушення.
У судовому засіданні хлопець вину у вчиненні адміністративного правопорушення визнав повністю, від пояснень відмовився.
Батьки неповнолітнього провели з сином відповідну бесіду про недопустимість протиправної поведінки. Вони зазначили, що останній не буде надалі порушувати громадський порядок.
Суддя постановила, визнати хлопця винуватим у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 178 Кодексу України про адміністративні правопорушення, і застосувати до нього захід впливу у виді попередження.
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Слухання справи відбулось 24 лютого. Про це йдеться у постанові суду, - пише Район.Камінь-Каширський
Підсудний 4 лютого близько 19:00 разом з товаришами в парку поблизу вулиці Шевченка в Камені-Каширському розпивав алкогольне пиво, знаходячись на сцені, чим вчинив адміністративне правопорушення.
У судовому засіданні хлопець вину у вчиненні адміністративного правопорушення визнав повністю, від пояснень відмовився.
Батьки неповнолітнього провели з сином відповідну бесіду про недопустимість протиправної поведінки. Вони зазначили, що останній не буде надалі порушувати громадський порядок.
Суддя постановила, визнати хлопця винуватим у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 178 Кодексу України про адміністративні правопорушення, і застосувати до нього захід впливу у виді попередження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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