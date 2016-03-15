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Волинян попереджають про адміністративну відповідальність за продаж первоцвітів

Волинян попереджають про адміністративну відповідальність за продаж первоцвітів
Щороку у весняний період триває торгівля раноцвітними об’єктами рослинного світу, в тому числі тих, які занесли до Червоної книги України і є рідкісними й перебувають під загрозою зникнення.

Серед таких рослин пролісок білосніжний (звичайний), білоцвіт весняний, шафран Гейфелів, черемша (цибуля ведмежа). Про це попереджають органи місцевого самоврядування, - пише Район.Рожище

Збирання цих видів рослин призводить до знищення їх популяцій. Реалізація червонокнижних видів рослин відбувається в місцях масової торгівлі (ринках).

Відповідно до абзацу 5 пункту 41 Правил торгівлі на ринках (наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 26 лютого 2002 року № 57/188/84/105, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22 березня 2002 року за № 288/6576) забороняють торгівля на ринках рослинами, які занесли до Червоної книги України.

Щодо заборони торгівлі лікарськими та декоративними видами рослин, які зібрали в порядку загального використання природних рослинних ресурсів (конвалія звичайна), зазначили у частині 4 статті 9 Закону України «Про рослинний світ».

Відповідальність за вказані правопорушення, передбачили у частині 1 та 2 статті 88-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Порушення порядку придбання чи збуту об’єктів тваринного або рослинного світу): порушення порядку придбання, збуту чи розповсюдження об’єктів тваринного або рослинного світу – тягне за собою штраф від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією об’єктів тваринного або рослинного світу чи без такої.

Ті самі дії, які вчинили щодо об’єктів тваринного або рослинного світу, які перебували в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду, які занесли до Червоної книги України, або їх охороняють відповідно до міжнародних договорів України – тягнуть за собою штраф від 100 до 215 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією об’єктів тваринного або рослинного світу.

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Теги: проліски, квіти, червона книга, продаж
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