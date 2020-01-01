5 березня на Волині: гортаючи календар

День народження сьогодні у режисера та громадського діяча(на фото).Також день народження сьогодні у бізнесменівта актриси обласного академічного театру ляльок, Заслуженої артистки УкраїниІменинники цього дня – Лев, Корнилій.Вітаємо усіх, у кого сьогодні день народження або день ангела. Зичимо здоров'я, любові й успіхів у всіх починаннях.5 березня 2009 року було відкрито Музей Луцької гімназії №4 імені Модеста Левицького.