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Квартирний облік: двоє лучан отримають житло позачергово

Квартирний облік: двоє лучан отримають житло позачергово
Шістьох лучан взяли на квартирний облік для отримання державного житла.

Про це йшлося під час засідання виконавчого комітету Луцької міськради 4 березня, - пише Волинь Online.

Члени виконкому ухвалили рішення про квартирний облік громадян.

Розглянувши звернення громадян, рекомендації громадської комісії з житлових питань при виконавчому комітеті, подані відділом реєстру житлового фонду департаменту житлово-комунального господарства вирішили взяти на квартирний облік при виконавчому комітеті міської ради для отримання державного житла громадян Ірину Климець, Олександра Климовського, Олександра Мосіюка, Юрія Вандюка, Олександра Стельмаха та Вікторію Міщук.

Також затвердили рішення комісії з житлової роботи управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Волинській області (протокол від 24.12.2019 № 10) про взяття на квартирний облік військовослужбовця управління Василя Стасюка.

В список на позачергове отримання житла включили: Володимира Лева та Руслана Зизу.


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Теги: квартирний облік, луцьк
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