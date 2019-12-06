Як у Володимирі-Волинському хочуть перепланувати найбільше перехрестя





Про це



28-го лютого на сесії Володимир-Волинської міської ради під час зачитування запитів і звернень депутат Сергій Радкевич підняв питання перепланування центрального перехрестя у місті (вулиць Данила Галицького і Ковельської) і продемонстрував пропозицію Андрія Гнатюка щодо вирішення питання. Інші депутати підтримали думку, що перехрестя потребує перепланування.



Підготував можливі варіанти перепланування проблемного перехрестя у Володимирі-Волинському і розповів про них БУГу дизайнер, спеціаліст з будівництва та експлуатації доріг Андрій Гнатюк.







Раніше БУГ вже завертався за допомогою до Андрія, який пояснював, що це за новий вид покриття – ЩМА – застосували під час капітального ремонту відрізку дороги Н22.



Гнатюк окреслив основні проблеми, які створюють незручності для водіїв і конфліктні ситуації на перехресті:



1. Відсутність горизонтальної розмітки по напрямкам руху та відповідні дорожні знаки. Не виділені межі пішохідних переходів.



2. Не відрегульований проміжний такт світлофора зі сторони вулиці Устилузької – період часу, протягом якого йде підготовка до передачі права на рух наступній групі транспортних і пішохідних потоків. Водій повинен завершити маневр проходження перехрестя.



3. Не зазначені межі стоянки біля ТЦ «Роксолана» з в’їздом і виїздом з неї, що призводить до довільного розташування автомобілів, а це, в свою чергу, впливає на межі оглядовості і безпеку пішоходів.



4. Відсутність дорожнього освітлення даного перехрестя та пішохідних переходів.



5. Зупинка громадського транспорту в межах зони дії світлофора.



Заходи, які пропонує внести Андрій Гнатюк для врегулювання ситуації:



1. Виділити межі пішохідних переходів відповідною розміткою.



2. Встановити дублюючий світлофор для автомобілів перед пішохідним переходом, який проходить паралельно вулиці Ковельська і ТЦ «Роксолана». Перенести світлофор для пішоходів ближче в зону проїжджої частини (дані світлові прилади знаходяться на відстані 40 м, не у всіх зір хороший).



3. Облаштувати острівки безпеки з відбійниками для пішоходів. Це не тільки впливає на безпеку пішоходів а й заставляє водіїв пригальмувати.



4. Встановити додаткові ліхтарі для освітлення перехрестя.



5. Обладнати додаткову смугу зі сторони вулиці Ковельської для повороту праворуч.



6. Встановити межі зони паркування відповідною розміткою та паркувальними стовпцями, з врахуванням зон оглядовості.



Також Андрій показав своє бачення схеми саморегульованого перехрестя у вигляді кола. Але зазначив: щоб його обладнати, потрібно вносити зміни у схему дорожнього руху Володимира-Волинського. Це понесе додаткові витрати та певні обмеження, можливо буде потрібна зміна у схемі водовідведення.



Також, за його словами, можна замінити односторонній виїзд з автобусної станції на односторонній заїзд, це покращить безпеку, але створить умови для перепланування заїзду на перон автобусів.



При реконструкції, згідно нових ДБН, потрібно запроектувати і велоінфраструктуру на даному перехресті, а для цього потрібен додатковий простір, говорить Гнатюк. Проте, з появою електросамокатів, сігвеїв, велосипедів ці умови стають затребувані.



У кожної зі схем є свої переваги та недоліки. Андрій Гнатюк впевнений, що найкращим варіантом було би замовити моделювання даного перехрестя програмою VISSIM, власником якої є німецька компанія програмних забезпечень PTV Group



Таку програму придбало у 2017 році Львівське комунальне підприємство «Львівавтодор». У неї вносяться усі дані по схемі руху і величині транспортного та пішохідних потоків. Згідно даних вона дає оптимальне рішення.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Перехрестя Ковельської та Данила Галицького у Володимирі-Волинському називають проблемним через кількість ДТП, що тут трапляються. Більшість місцевих водіїв вже звикли до руху на перехресті, проте для іногородніх проїхати його – справжнє випробування.Про це інформує БУГ.28-го лютого на сесії Володимир-Волинської міської ради під час зачитування запитів і звернень депутат Сергій Радкевич підняв питання перепланування центрального перехрестя у місті (вулиць Данила Галицького і Ковельської) і продемонстрував пропозицію Андрія Гнатюка щодо вирішення питання. Інші депутати підтримали думку, що перехрестя потребує перепланування.Підготував можливі варіанти перепланування проблемного перехрестя у Володимирі-Волинському і розповів про них БУГу дизайнер, спеціаліст з будівництва та експлуатації доріг Андрій Гнатюк.Раніше БУГ вже завертався за допомогою до Андрія, який пояснював, що це за новий вид покриття – ЩМА – застосували під час капітального ремонту відрізку дороги Н22.Гнатюк окреслив основні проблеми, які створюють незручності для водіїв і конфліктні ситуації на перехресті:1. Відсутність горизонтальної розмітки по напрямкам руху та відповідні дорожні знаки. Не виділені межі пішохідних переходів.2. Не відрегульований проміжний такт світлофора зі сторони вулиці Устилузької – період часу, протягом якого йде підготовка до передачі права на рух наступній групі транспортних і пішохідних потоків. Водій повинен завершити маневр проходження перехрестя.3. Не зазначені межі стоянки біля ТЦ «Роксолана» з в’їздом і виїздом з неї, що призводить до довільного розташування автомобілів, а це, в свою чергу, впливає на межі оглядовості і безпеку пішоходів.4. Відсутність дорожнього освітлення даного перехрестя та пішохідних переходів.5. Зупинка громадського транспорту в межах зони дії світлофора.1. Виділити межі пішохідних переходів відповідною розміткою.2. Встановити дублюючий світлофор для автомобілів перед пішохідним переходом, який проходить паралельно вулиці Ковельська і ТЦ «Роксолана». Перенести світлофор для пішоходів ближче в зону проїжджої частини (дані світлові прилади знаходяться на відстані 40 м, не у всіх зір хороший).3. Облаштувати острівки безпеки з відбійниками для пішоходів. Це не тільки впливає на безпеку пішоходів а й заставляє водіїв пригальмувати.4. Встановити додаткові ліхтарі для освітлення перехрестя.5. Обладнати додаткову смугу зі сторони вулиці Ковельської для повороту праворуч.6. Встановити межі зони паркування відповідною розміткою та паркувальними стовпцями, з врахуванням зон оглядовості.Також Андрій показав своє бачення схеми саморегульованого перехрестя у вигляді кола. Але зазначив: щоб його обладнати, потрібно вносити зміни у схему дорожнього руху Володимира-Волинського. Це понесе додаткові витрати та певні обмеження, можливо буде потрібна зміна у схемі водовідведення.Також, за його словами, можна замінити односторонній виїзд з автобусної станції на односторонній заїзд, це покращить безпеку, але створить умови для перепланування заїзду на перон автобусів.При реконструкції, згідно нових ДБН, потрібно запроектувати і велоінфраструктуру на даному перехресті, а для цього потрібен додатковий простір, говорить Гнатюк. Проте, з появою електросамокатів, сігвеїв, велосипедів ці умови стають затребувані.У кожної зі схем є свої переваги та недоліки. Андрій Гнатюк впевнений, що найкращим варіантом було би замовити моделювання даного перехрестя програмою VISSIM, власником якої є німецька компанія програмних забезпечень PTV GroupТаку програму придбало у 2017 році Львівське комунальне підприємство «Львівавтодор». У неї вносяться усі дані по схемі руху і величині транспортного та пішохідних потоків. Згідно даних вона дає оптимальне рішення.

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