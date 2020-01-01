Верховна Рада призначила новий склад Кабінету Міністрів України





Про це



За новий склад Уряду проголосували 277 народних депутатів, до якого увійшли та зайняли відповідні посади:



Вадим Пристайко, Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України;



Олег Немчінов, Міністр Кабінету Міністрів України;



Олексій Резніков, Віце-прем'єр-міністр України – Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій;



Михайло Федоров, Віце-прем'єр-міністр України – Міністр цифрової трансформації України;



Арсен Аваков, Міністр внутрішніх справ України;



Сергій Бессараб, Міністр у справах ветеранів України;



Вадим Гутцайт, Міністр молоді та спорту України;



Ілля Ємець, Міністр охорони здоров’я України;



Владислав Криклій, Міністр інфраструктури України;



Марина Лазебна, Міністр соціальної політики України;



Денис Малюська, Міністр юстиції України;



Ігор Уманський, Міністр фінансів України;



Олексій Чернишов, Міністр розвитку громад та територій України.



Також за поданням Президента України Міністром оборони України призначений Андрій Таран (285 голосів «за»), а Міністром закордонних справ України – Дмитро Кулеба (288 голосів «за»).



За словами Дениса Шмигаля, наразі у Кабміні залишаються вакантними чотири посади очільників міністерств – Міністерства освіти та науки, Міністерства енергетики та захисту довкілля України, Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та Міністерства культури.



Нагадаємо, 4 березня депутати Верховної Ради проголосували за відставку Глави Уряду Олексія Гончарука та більшістю голосів підтримали призначення на посаду Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У середу, 4 березня, Верховна Рада України на позачерговому засіданні підтримала оновлений склад Кабінету Міністрів України, запропонований новообраним Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем.Про це пише Урядовий портал.За новий склад Уряду проголосували 277 народних депутатів, до якого увійшли та зайняли відповідні посади:, Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України;, Міністр Кабінету Міністрів України;, Віце-прем'єр-міністр України – Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій;, Віце-прем'єр-міністр України – Міністр цифрової трансформації України;, Міністр внутрішніх справ України;, Міністр у справах ветеранів України;, Міністр молоді та спорту України;, Міністр охорони здоров’я України;, Міністр інфраструктури України;, Міністр соціальної політики України;, Міністр юстиції України;, Міністр фінансів України;, Міністр розвитку громад та територій України.Також за поданням Президента України Міністром оборони України призначений(285 голосів «за»), а Міністром закордонних справ України – Дмитро Кулеба (288 голосів «за»).За словами Дениса Шмигаля, наразі у Кабміні залишаються вакантними чотири посади очільників міністерств – Міністерства освіти та науки, Міністерства енергетики та захисту довкілля України, Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та Міністерства культури.Нагадаємо, 4 березня депутати Верховної Ради проголосували за відставку Глави Урядута більшістю голосів підтримали призначення на посаду Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

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