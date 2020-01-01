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На позачерговому засіданні Ради розглянуть відставку генпрокурора

На позачерговому засіданні Ради розглянуть відставку генпрокурора
В порядку денному на завтра лише одне питання - висловлення недовіри генеральному прокурору України.

Голова Верховної Ради ввечері 4 березня закрив позачергове засідання парламенту та оголосив про скликання нового засідання Ради 5 березня, - пише Главком.

В порядку денному на завтра лише одне питання - висловлення недовіри генеральному прокурору України.

Засідання Верховної Ради розпочнеться у четвер, 5 березня, о 18:30.

Нагадаємо, 3 березня в парламенті зареєстрували проєкт постанови про висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці.

Як вже відомо, колишній заступник начальника відділу Генеральної прокуратури України Андрій Шевченко 2 березня 2020 року звернувся до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з заявами про кримінальні правопорушення, вчинені генеральним прокурором Русланом Рябошапкою та його першим заступником Віталієм Каськом.

Лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що генерального прокурора Руслана Рябошапку можуть звільнити 5 березня.

Як повідомлялося, новим генеральним прокурором України можуть призначити нардепа від «Слуги народу» Сергія Іонушаса.

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Теги: генеральна прокуратура, відставка, рада
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