На позачерговому засіданні Ради розглянуть відставку генпрокурора





Голова Верховної Ради ввечері 4 березня закрив позачергове засідання парламенту та оголосив про скликання нового засідання Ради 5 березня, -



В порядку денному на завтра лише одне питання - висловлення недовіри генеральному прокурору України.



Засідання Верховної Ради розпочнеться у четвер, 5 березня, о 18:30.



Нагадаємо, 3 березня в парламенті зареєстрували проєкт постанови про висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці.



Як вже відомо, колишній заступник начальника відділу Генеральної прокуратури України Андрій Шевченко 2 березня 2020 року звернувся до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з заявами про кримінальні правопорушення, вчинені генеральним прокурором Русланом Рябошапкою та його першим заступником Віталієм Каськом.



Лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що генерального прокурора Руслана Рябошапку можуть звільнити 5 березня.



Як повідомлялося, новим генеральним прокурором України можуть призначити нардепа від «Слуги народу» Сергія Іонушаса.

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