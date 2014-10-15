вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Які продукти не можна поєднувати з алкоголем

Які продукти не можна поєднувати з алкоголем
Алкоголь шкідливий сам по собі, але в поєднанні з деякими продуктами – особливо. Від цього страждають підшлункова, печінка і серце. Список продуктів, якими шкідливо запивати або заїдати алкоголь.

Про це розповідає Ukrhealth.

Солодощі
Організм вибудовує чергу з речовин, які він збирається переробляти. Перевага віддається цукрам. Глюкоза та інші швидкі вуглеводи засвоюються першими. В цей час алкоголь починає розкладатися. Тому, поївши солодкого з алкоголем, ми починаємо засвоювати похмілля. Особливо це виражено, коли спиртне вживається під жирний кремовий торт. За час засвоєння глюкози, стінки шлунка рясно змащуються жирами, і нам дістаються тільки наслідки застілля. До солодощів відносяться так само баштанні культури, диня і кавун, виноград і шоколад, який в поєднанні з алкоголем наближає вас до панкреатиту.

Енергетики, кава і міцний чай
У поєднанні з алкоголем ці напої особливо протипоказані людям з підвищеним тиском. Небезпека гіпертонічного кризу зростає багаторазово. Мало того, люди, які бажають зберегти тверезість, завдяки підбадьорливим напоям, здобувають, скоріше, активність і підвищену збудливість на грунті алкогольного сп’яніння. Це загрожує вчинками, за які потім соромно.

Жирне смажене м’ясо
Лікарі кажуть, що це не найкраща закуска. Можливі проблеми з печінкою і травленням. Якщо від застілля не відкрутитися, замініть жирне і смажене на відварне м’ясо, рибу і морепродукти.

Гострі закуски
Також алкоголь краще не заїдати. Вони дратують стінки шлунка, що створює проблеми з самим шлунком і форсує всмоктування алкоголю. Якщо ж ваша мета швидко і сильно сп’яніти, І прокинутися вранці з хворою головою і хворим шлунком, то, будь ласка.

Мариновані закуски
Містять оцтову кислоту, яка, в поєднанні з алкоголем, створює сильне навантаження на нирки і печінку. Вінегрети, салати, солоні овочі в цьому випадку більш кращі.

Помідори
Деякі органічні кислоти, що містяться в свіжих томатах, подарують вам нетравлення шлунка, метеоризм та інші принади. Що дивно, томатні соки, томатна паста і кетчуп такими властивостями в зв’язці з алкоголем не володіють. Хоча, можливо, що зайвий в цьому списку все-таки алкоголь.

І пам’ятайте, надмірне вживання алкогольних напоїв шкодить здоров’ю!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: алкоголь, їжа
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як не захворіти на коронавірус, грип чи ГРВІ: поради лікаря для волинян
У Волинській обласній клінічній лікарні відтепер оперуватимуть сітківку ока
У луцькому парку замість іподрому зведуть величезний спорткомплекс з готелем
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинян запрошують взяти участь в обласному конкурсі з писанкарства
Сьогодні, 06:18
Які продукти не можна поєднувати з алкоголем
Сьогодні, 05:05
На позачерговому засіданні Ради розглянуть відставку генпрокурора
Сьогодні, 04:19
Як у Володимирі-Волинському хочуть перепланувати найбільше перехрестя
Сьогодні, 03:13
В Одесі перехопили контрабанду кокаїну з Латинської Америки. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 02:10
Схожі новини
У Луцьку дегустували італійські вина. ФОТО У Луцьку дегустували італійські вина. ФОТО
15 жовтень, 2014, 17:04
Вчені розвіяли міф про шкідливість картоплі Вчені розвіяли міф про шкідливість картоплі
24 лютий, 04:24
Вчені розповіли, як споживання яєць впливає на рівень холестерину Вчені розповіли, як споживання яєць впливає на рівень холестерину
22 лютий, 07:21
Як правильно вибрати вівсянку: поради від волинського експерта зі здорового харчування Як правильно вибрати вівсянку: поради від волинського експерта зі здорового харчування
18 лютий, 08:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Викрили завербованих Росією агентів, які «зливали» інформацію про волинські військові об'єкти. ФОТО, ВІДЕО
04 березень, 14:53
 1
Волинян запрошують взяти участь в обласному конкурсі з писанкарства
Сьогодні, 06:18
 0
Які продукти не можна поєднувати з алкоголем
Сьогодні, 05:05
 0
На позачерговому засіданні Ради розглянуть відставку генпрокурора
Сьогодні, 04:19
 0
Як у Володимирі-Волинському хочуть перепланувати найбільше перехрестя
Сьогодні, 03:13
 0
Медіа
відео
1/8