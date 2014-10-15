Які продукти не можна поєднувати з алкоголем





Про це



Солодощі

Організм вибудовує чергу з речовин, які він збирається переробляти. Перевага віддається цукрам. Глюкоза та інші швидкі вуглеводи засвоюються першими. В цей час алкоголь починає розкладатися. Тому, поївши солодкого з алкоголем, ми починаємо засвоювати похмілля. Особливо це виражено, коли спиртне вживається під жирний кремовий торт. За час засвоєння глюкози, стінки шлунка рясно змащуються жирами, і нам дістаються тільки наслідки застілля. До солодощів відносяться так само баштанні культури, диня і кавун, виноград і шоколад, який в поєднанні з алкоголем наближає вас до панкреатиту.



Енергетики, кава і міцний чай

У поєднанні з алкоголем ці напої особливо протипоказані людям з підвищеним тиском. Небезпека гіпертонічного кризу зростає багаторазово. Мало того, люди, які бажають зберегти тверезість, завдяки підбадьорливим напоям, здобувають, скоріше, активність і підвищену збудливість на грунті алкогольного сп’яніння. Це загрожує вчинками, за які потім соромно.



Жирне смажене м’ясо

Лікарі кажуть, що це не найкраща закуска. Можливі проблеми з печінкою і травленням. Якщо від застілля не відкрутитися, замініть жирне і смажене на відварне м’ясо, рибу і морепродукти.



Гострі закуски

Також алкоголь краще не заїдати. Вони дратують стінки шлунка, що створює проблеми з самим шлунком і форсує всмоктування алкоголю. Якщо ж ваша мета швидко і сильно сп’яніти, І прокинутися вранці з хворою головою і хворим шлунком, то, будь ласка.



Мариновані закуски

Містять оцтову кислоту, яка, в поєднанні з алкоголем, створює сильне навантаження на нирки і печінку. Вінегрети, салати, солоні овочі в цьому випадку більш кращі.



Помідори

Деякі органічні кислоти, що містяться в свіжих томатах, подарують вам нетравлення шлунка, метеоризм та інші принади. Що дивно, томатні соки, томатна паста і кетчуп такими властивостями в зв’язці з алкоголем не володіють. Хоча, можливо, що зайвий в цьому списку все-таки алкоголь.



І пам’ятайте, надмірне вживання алкогольних напоїв шкодить здоров’ю!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Алкоголь шкідливий сам по собі, але в поєднанні з деякими продуктами – особливо. Від цього страждають підшлункова, печінка і серце. Список продуктів, якими шкідливо запивати або заїдати алкоголь.Про це розповідає Ukrhealth.Організм вибудовує чергу з речовин, які він збирається переробляти. Перевага віддається цукрам. Глюкоза та інші швидкі вуглеводи засвоюються першими. В цей час алкоголь починає розкладатися. Тому, поївши солодкого з алкоголем, ми починаємо засвоювати похмілля. Особливо це виражено, коли спиртне вживається під жирний кремовий торт. За час засвоєння глюкози, стінки шлунка рясно змащуються жирами, і нам дістаються тільки наслідки застілля. До солодощів відносяться так само баштанні культури, диня і кавун, виноград і шоколад, який в поєднанні з алкоголем наближає вас до панкреатиту.У поєднанні з алкоголем ці напої особливо протипоказані людям з підвищеним тиском. Небезпека гіпертонічного кризу зростає багаторазово. Мало того, люди, які бажають зберегти тверезість, завдяки підбадьорливим напоям, здобувають, скоріше, активність і підвищену збудливість на грунті алкогольного сп’яніння. Це загрожує вчинками, за які потім соромно.Лікарі кажуть, що це не найкраща закуска. Можливі проблеми з печінкою і травленням. Якщо від застілля не відкрутитися, замініть жирне і смажене на відварне м’ясо, рибу і морепродукти.Також алкоголь краще не заїдати. Вони дратують стінки шлунка, що створює проблеми з самим шлунком і форсує всмоктування алкоголю. Якщо ж ваша мета швидко і сильно сп’яніти, І прокинутися вранці з хворою головою і хворим шлунком, то, будь ласка.Містять оцтову кислоту, яка, в поєднанні з алкоголем, створює сильне навантаження на нирки і печінку. Вінегрети, салати, солоні овочі в цьому випадку більш кращі.Деякі органічні кислоти, що містяться в свіжих томатах, подарують вам нетравлення шлунка, метеоризм та інші принади. Що дивно, томатні соки, томатна паста і кетчуп такими властивостями в зв’язці з алкоголем не володіють. Хоча, можливо, що зайвий в цьому списку все-таки алкоголь.І пам’ятайте, надмірне вживання алкогольних напоїв шкодить здоров’ю!

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