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Курс валют у Луцьку на 5 березня

Курс валют у Луцьку на 5 березня
Курс долара у Луцьку: купівля – 24.641, а продаж – 25.007.

Євро при купівлі становить – 27.316, продажу – 27.858.

Курс російського рубля: купівля – 0,334, продаж – 0,384.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.974, продаж – 6.506.

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Теги: курс, гроші, валюта, Луцьк
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