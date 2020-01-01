Що святкують 5 березня і чому сьогодні не можна починати нових справ
Сьогодні, 09:20
5 березня 2020 року православні всього світу вшановують пам'ять єпископа Лева Катанського, його ще називали Левом Катальщиком.
Наші предки навіть перейменували цей день і називали його «катиш», – пише РБК Україна.
Не починайте нічого нового: головні прикмети і табу 5 березня
5 березня не можна було дивитися ввечері на зірки, оскільки в іншому випадку біду на себе накликаєш. Наші предки вірили, що на початку березня небо щастя несе. Пророкували страшні явища тим, хто порушить заборону. Вірили, що 5 березня в образі падаючих зірок постають духи, і на ніч вони лягають в ліжко до заміжніх жінок, коли їх чоловіки відсутні.
Головні прикмети цього дня:
Сніг пройшов до цього дня – буде поганий і неврожайний рік.
Сороки і галки купаються в снігу – буде відлига.
Пішов сніг з дощем – чекайте бурхливого розливу річок і навіть відлиги.
Якщо потайки добути і віднести в поле вогонь або жар, то буде врожайний рік.
Змінюється напрям вітру - прикмета того, що відлига буде недовгою.
Іменини цього дня святкує Лев.
Що категорично не можна робити в цей день:
Не починайте нових справ у цей день – це віщує невдачу.
Не обіцяйте нічого іншим, оскільки, швидше за все, виконати це не вийде.
Не допускайте застуд в цей день - хвороба довго не піде.
Викиньте старе взуття з дому - весь рік буде достаток
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Наші предки навіть перейменували цей день і називали його «катиш», – пише РБК Україна.
Не починайте нічого нового: головні прикмети і табу 5 березня
5 березня не можна було дивитися ввечері на зірки, оскільки в іншому випадку біду на себе накликаєш. Наші предки вірили, що на початку березня небо щастя несе. Пророкували страшні явища тим, хто порушить заборону. Вірили, що 5 березня в образі падаючих зірок постають духи, і на ніч вони лягають в ліжко до заміжніх жінок, коли їх чоловіки відсутні.
Головні прикмети цього дня:
Сніг пройшов до цього дня – буде поганий і неврожайний рік.
Сороки і галки купаються в снігу – буде відлига.
Пішов сніг з дощем – чекайте бурхливого розливу річок і навіть відлиги.
Якщо потайки добути і віднести в поле вогонь або жар, то буде врожайний рік.
Змінюється напрям вітру - прикмета того, що відлига буде недовгою.
Іменини цього дня святкує Лев.
Що категорично не можна робити в цей день:
Не починайте нових справ у цей день – це віщує невдачу.
Не обіцяйте нічого іншим, оскільки, швидше за все, виконати це не вийде.
Не допускайте застуд в цей день - хвороба довго не піде.
Викиньте старе взуття з дому - весь рік буде достаток
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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