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Що святкують 5 березня і чому сьогодні не можна починати нових справ

Що святкують 5 березня і чому сьогодні не можна починати нових справ
5 березня 2020 року православні всього світу вшановують пам'ять єпископа Лева Катанського, його ще називали Левом Катальщиком.

Наші предки навіть перейменували цей день і називали його «катиш», – пише РБК Україна.


Не починайте нічого нового: головні прикмети і табу 5 березня

5 березня не можна було дивитися ввечері на зірки, оскільки в іншому випадку біду на себе накликаєш. Наші предки вірили, що на початку березня небо щастя несе. Пророкували страшні явища тим, хто порушить заборону. Вірили, що 5 березня в образі падаючих зірок постають духи, і на ніч вони лягають в ліжко до заміжніх жінок, коли їх чоловіки відсутні.

Що святкують 5 березня і чому сьогодні не можна починати нових справ


Головні прикмети цього дня:

Сніг пройшов до цього дня – буде поганий і неврожайний рік.
Сороки і галки купаються в снігу – буде відлига.
Пішов сніг з дощем – чекайте бурхливого розливу річок і навіть відлиги.
Якщо потайки добути і віднести в поле вогонь або жар, то буде врожайний рік.
Змінюється напрям вітру - прикмета того, що відлига буде недовгою.

Іменини цього дня святкує Лев.

Що категорично не можна робити в цей день:

Не починайте нових справ у цей день – це віщує невдачу.
Не обіцяйте нічого іншим, оскільки, швидше за все, виконати це не вийде.
Не допускайте застуд в цей день - хвороба довго не піде.
Викиньте старе взуття з дому - весь рік буде достаток

Що святкують 5 березня і чому сьогодні не можна починати нових справ

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Теги: яке свято, Волинь, Україна, 5 березня, традиції, християнство
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