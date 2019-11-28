У Луцьку надзвичайники врятували собаку, який провалився в каналізаційний люк
Сьогодні, 09:42
У Луцьку працівники Державної служби надзвичайних ситуацій долучились до порятунку собаки.
Про це повідомляють на сторінці волинських надзвичайників у фейсбуці.
Повідомлення до рятувальників надійшло о 17:10 від підлітка, який розповів про те, що в каналізаційний люк, глибина якого сягає більше трьох метрів, потрапив пес.
До місця виклику прибули рятувальники 1 ДПРЧ, які допомогли працівникам комунального підприємства "Ласка" підняли виснажену тварину на землю.
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Про це повідомляють на сторінці волинських надзвичайників у фейсбуці.
Повідомлення до рятувальників надійшло о 17:10 від підлітка, який розповів про те, що в каналізаційний люк, глибина якого сягає більше трьох метрів, потрапив пес.
До місця виклику прибули рятувальники 1 ДПРЧ, які допомогли працівникам комунального підприємства "Ласка" підняли виснажену тварину на землю.
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