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У Луцьку надзвичайники врятували собаку, який провалився в каналізаційний люк

У Луцьку надзвичайники врятували собаку, який провалився в каналізаційний люк
У Луцьку працівники Державної служби надзвичайних ситуацій долучились до порятунку собаки.

Про це повідомляють на сторінці волинських надзвичайників у фейсбуці.

Повідомлення до рятувальників надійшло о 17:10 від підлітка, який розповів про те, що в каналізаційний люк, глибина якого сягає більше трьох метрів, потрапив пес.

До місця виклику прибули рятувальники 1 ДПРЧ, які допомогли працівникам комунального підприємства "Ласка" підняли виснажену тварину на землю.

У Луцьку надзвичайники врятували собаку, який провалився в каналізаційний люк
У Луцьку надзвичайники врятували собаку, який провалився в каналізаційний люк
У Луцьку надзвичайники врятували собаку, який провалився в каналізаційний люк

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Теги: пес, порятунок, Луцьк
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