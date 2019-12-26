Місцеві бюджети Волині «розжилися» на понад 814 мільйонів
Сьогодні, 09:50
За результатами січня-лютого 2020 року до місцевих бюджетів на Волині сплачено 814,3 мільйона гривень податкових платежів, які адмініструють територіальні органи ДПС у Волинській області.
Сума отриманих громадами податків на 102,2 мільйона гривень перевищує аналогічні показники минулого року, – сектор комунікацій Головного управління ДПС у Волинській області.
«Місцеві бюджети області наповнюються з випередженням до фактичних надходжень минулого року на 14,4 відсотка. Тобто, громади з початку нового року отримують більше коштів для вирішення актуальних соціально-економічних питань. Щоб зберегти таку тенденцію лідери громад повинні постійно опрацьовувати інформацію про потенційні джерела надходжень та підтримувати в актуальному стані паспорт територіальної громади. Варто наголосити, що повна легалізація робочих місць та підприємницьких ініціатив дозволить стабільно отримувати кошти кожній громаді», - зазначає в.о. начальника Головного управління ДПС у Волинській області Олег Гирикович.
Як запевняють в Головному управлінні ДПС у Волинській області, саме своєчасно отримана інформація від органів місцевого самоврядування –важлива передумова для залучення бюджетних надходжень.
«Найбільш повною інформацією про землевласників та землекористувачів володіють саме керівники органів місцевого самоврядування. Фахівці податкової служби завжди якісно працьовують дані щодо використання землі та об’єктів нерухомості.
Отож, сподіваємося на конструктивну взаємодію з представниками місцевої влади в питанні забезпечення фінансової самостійності громад», - підсумував Олег Гирикович.
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Сума отриманих громадами податків на 102,2 мільйона гривень перевищує аналогічні показники минулого року, – сектор комунікацій Головного управління ДПС у Волинській області.
«Місцеві бюджети області наповнюються з випередженням до фактичних надходжень минулого року на 14,4 відсотка. Тобто, громади з початку нового року отримують більше коштів для вирішення актуальних соціально-економічних питань. Щоб зберегти таку тенденцію лідери громад повинні постійно опрацьовувати інформацію про потенційні джерела надходжень та підтримувати в актуальному стані паспорт територіальної громади. Варто наголосити, що повна легалізація робочих місць та підприємницьких ініціатив дозволить стабільно отримувати кошти кожній громаді», - зазначає в.о. начальника Головного управління ДПС у Волинській області Олег Гирикович.
Як запевняють в Головному управлінні ДПС у Волинській області, саме своєчасно отримана інформація від органів місцевого самоврядування –важлива передумова для залучення бюджетних надходжень.
«Найбільш повною інформацією про землевласників та землекористувачів володіють саме керівники органів місцевого самоврядування. Фахівці податкової служби завжди якісно працьовують дані щодо використання землі та об’єктів нерухомості.
Отож, сподіваємося на конструктивну взаємодію з представниками місцевої влади в питанні забезпечення фінансової самостійності громад», - підсумував Олег Гирикович.
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