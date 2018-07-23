Два популярні санаторії Волині об'єднують в один
Сьогодні, 10:15
«Волинський обласний санаторій «Згорани», що в Любомльському районі, планують приєднати до санаторію «Лісова пісня», що у Шацькому.
Про реорганізацію санаторію «Згорани» йдеться у проекті рішення обласної ради.
У Проекті рішення йдеться, що Волинський обласний санаторій «Лісова пісня» є правонаступником всіх прав та обов’язків КП «Волинський обласний санаторій «Згорани».
Попереду – реорганізація роботи та створення оновленого статуту для санаторію «Лісова пісня». Зазначили, що важливою умовою є забезпечення дотримання трудових прав усіх працівників.
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Про реорганізацію санаторію «Згорани» йдеться у проекті рішення обласної ради.
У Проекті рішення йдеться, що Волинський обласний санаторій «Лісова пісня» є правонаступником всіх прав та обов’язків КП «Волинський обласний санаторій «Згорани».
Попереду – реорганізація роботи та створення оновленого статуту для санаторію «Лісова пісня». Зазначили, що важливою умовою є забезпечення дотримання трудових прав усіх працівників.
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