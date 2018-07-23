Два популярні санаторії Волині об'єднують в один





Про реорганізацію санаторію «Згорани» йдеться у



У Проекті рішення йдеться, що Волинський обласний санаторій «Лісова пісня» є правонаступником всіх прав та обов’язків КП «Волинський обласний санаторій «Згорани».



Попереду – реорганізація роботи та створення оновленого статуту для санаторію «Лісова пісня». Зазначили, що важливою умовою є забезпечення дотримання трудових прав усіх працівників.



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