У Луцьку найкращі бджолярі та народні майстри зберуться на ярмарок





Про це йдеться у розпорядженні в.о. мера Луцька Григорія Пустовіта.



До мерії із відповідною пропозицією звернулися ГО «Рукотвори Волині», «Пасічник Волині» та Братство бджолярів землі Волинської «Ройовий стан».



Ярмарок влаштують на Театральному майдані міста з метою підтримки і популяризації народних традицій та культури, підготовки та організації на належному рівні масових заходів з нагоди Великодня.





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