У Луцьку найкращі бджолярі та народні майстри зберуться на ярмарок
Сьогодні, 10:06
У Луцьку з 6 до 9 березня та з 10 до 20 квітня відбудеться презентація-ярмарок медової продукції та народних ремесел.
Про це йдеться у розпорядженні в.о. мера Луцька Григорія Пустовіта.
До мерії із відповідною пропозицією звернулися ГО «Рукотвори Волині», «Пасічник Волині» та Братство бджолярів землі Волинської «Ройовий стан».
Ярмарок влаштують на Театральному майдані міста з метою підтримки і популяризації народних традицій та культури, підготовки та організації на належному рівні масових заходів з нагоди Великодня.
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Про це йдеться у розпорядженні в.о. мера Луцька Григорія Пустовіта.
До мерії із відповідною пропозицією звернулися ГО «Рукотвори Волині», «Пасічник Волині» та Братство бджолярів землі Волинської «Ройовий стан».
Ярмарок влаштують на Театральному майдані міста з метою підтримки і популяризації народних традицій та культури, підготовки та організації на належному рівні масових заходів з нагоди Великодня.
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