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У Луцьку найкращі бджолярі та народні майстри зберуться на ярмарок

У Луцьку найкращі бджолярі та народні майстри зберуться на ярмарок
У Луцьку з 6 до 9 березня та з 10 до 20 квітня відбудеться презентація-ярмарок медової продукції та народних ремесел.

Про це йдеться у розпорядженні в.о. мера Луцька Григорія Пустовіта.

До мерії із відповідною пропозицією звернулися ГО «Рукотвори Волині», «Пасічник Волині» та Братство бджолярів землі Волинської «Ройовий стан».

Ярмарок влаштують на Театральному майдані міста з метою підтримки і популяризації народних традицій та культури, підготовки та організації на належному рівні масових заходів з нагоди Великодня.


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Теги: ярмарок, мед, народні ремесла, Луцьк
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