Прибиратимуть сквери, парки і водойми: у Луцьку запустили масштабну акцію «Ековесна 2020»





Про це



Секретар міської ради Григорій Пустовіт підписав відповідне розпорядження «Про загальноміську акцію «Ековесна – 2020», яке передбачає проведення в місті Луцьку низки заходів з 4 березня до 22 травня.



В рамках акції дуручив:



- колективам підприємств, установ, закладів та організацій різних форм власності провести роботи з упорядкування та благоустрою власних і прилеглих територій, установити єдиний санітарний день – п’ятницю;



- департаменту житлово-комунального господарства міської ради - забезпечити санітарне очищення загальноміських територій, проведення комплексу робіт з впорядкування зелених насаджень, сприяти виконанню інших заходів та реалізації громадських ініціатив із прибирання міста в рамках загальноміської акції;



- комунальному підприємству «Парки та сквери м. Луцька» - забезпечити наведення належного санітарного стану на території парків і закріплених скверів та проведення комплексу робіт з озеленення та квіткового оформлення міста;



- керівникам житлово-комунальних підприємств, товариства з обмеженою відповідальністю «М.Ж.К.», житлово-експлуатаційної контори №8 житлово-будівельних кооперативів, головам об’єднань співвласників багатоквартирних будинків організувати роботу з упорядкування, приведення до належного естетичного та санітарного стану прибудинкових територій багатоквартирних житлових будинків, дитячих, спортивних та господарських майданчиків;



- Луцькому спеціалізованому комбінату комунально-побутового обслуговування - забезпечити санітарне очищення та упорядкування кладовищ, меморіалів, пам’ятників, братських могил;



- підприємствам, установам, організаціям провести з 1 до 30 квітня місячник озеленення, під час якого здійснити комплекс весняних робіт з озеленення та квіткового оформлення власних та прилеглих територій.



Департаментам економічної політики, сім’ї, молоді та спорту, управлінням розвитку підприємництва та реклами, капітального будівництва, транспорту та зв’язку, культури, освіти, охорони здоров’я, доручив забезпечити активну участь підприємств, установ та організацій відповідної галузі у загальноміській акції «Ековесна-2019» (прибирання власних та прилеглих територій, посадка саджанців дерев та кущів, підстригання кущів, побілка дерев тощо).



Відділу екології міської ради доручив організувати проведення загальноміських заходів екологічного спрямування:



- толоки з прибирання прибережних захисних смуг річок Сапалаївка, Омеляник, Жидувка, Стир з нагоди відзначення Всесвітнього дня водних ресурсів;



- забезпечити збір відпрацьованих люмінесцентних ламп та батарейок від населення та закладів міського управління освіти, виготовлення та поширення поліграфічної продукції екологічної тематики (буклети, листівки, плакати до екологічних акцій);



- 21–27 березня – висаджування дерев в рамках всеукраїнського проекту «Озеленення України» на підтримку дій світової громадськості проти змін клімату;



- 2–3 квітня – акцію «Зустріч птахів» у Луцькому зоопарку з нагоди відзначення міжнародного дня птахів;



- 17 квітня – всеукраїнський День довкілля із залученням громадських молодіжних організацій, толоки з благоустрою та санітарного прибирання парків, скверів, об’єктів природно-заповідного фонду, водоохоронних зон водних об’єктів;



- спільно з управлінням освіти міської ради у березні-квітні 2020 року провести міський етап конкурсу колективів екологічної просвіти;



- конкурси малюнку та еко-плакату на тему: «Наш дім – зелена планета»;



- 23 квітня – загальноміське екологічне свято «Землю для нащадків збережемо» з нагоди відзначення всесвітнього дня Землі та підведення підсумків участі колективів шкіл у екологічних проєктах;



- 24 квітня – акцію з посадки саджанців фруктових дерев на території комунального закладу дошкільної освіти № 36, приуроченої до 34-ої річниці аварії на Чорнобильській атомній станції;



- 15 травня – акцію з нагоди відзначення міжнародного дня клімату з влаштуванням метеорологічного майданчика для спостережень за погодою на території комунального закладу дошкільної освіти № 2;



- 22 травня – акцію з ботанічного куточка на території комунального закладу дошкільної освіти № 39 з нагоди відзначення Європейського дня парків;



- щорічну акцію «Алея випускників».



Департамент муніципальної варти міської ради протягом акції «Ековесна – 2020» буде посилено контролювати дотримання належного санітарного стану та благоустрою в місті, спалювання відходів та сухої рослинності, незаконним продажем первоцвітів та інших рослин, які занесені до Червоної книги України.



До участі у природоохоронних заходах в рамках будуть долучені громадські, релігійні, політичні, молодіжні громадські організації.



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