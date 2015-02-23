У навчальних закладах Луцька не вводять посилених профілактичних заходів. ВІДЕО





Про це Суспільному розповіла начальниця Луцького управління освіти Зіновія Лещенко.



З її слів, нині ситуація із захворюваністю стабільна і прогнозована. Каже: в навчальних закладах дотримуються стандартних правил і запобіжних заходів. Ведеться планова профілактична і просвітницька робота серед дітей і батьків.



Зі слів Лещенко, у школи і дитячі садочки Луцька не закуповують спеціальні дезінфікуючі розчини і антисептики для рук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У навчальних закладах Луцька не запроваджують посилених заходів профілактики гострих респіраторних вірусних інфекцій серед дітей.Про це Суспільному розповіла начальниця Луцького управління освітиЗ її слів, нині ситуація із захворюваністю стабільна і прогнозована. Каже: в навчальних закладах дотримуються стандартних правил і запобіжних заходів. Ведеться планова профілактична і просвітницька робота серед дітей і батьків.Зі слів Лещенко, у школи і дитячі садочки Луцька не закуповують спеціальні дезінфікуючі розчини і антисептики для рук.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію