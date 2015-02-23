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У навчальних закладах Луцька не вводять посилених профілактичних заходів. ВІДЕО

У навчальних закладах Луцька не вводять посилених профілактичних заходів. ВІДЕО
У навчальних закладах Луцька не запроваджують посилених заходів профілактики гострих респіраторних вірусних інфекцій серед дітей.

Про це Суспільному розповіла начальниця Луцького управління освіти Зіновія Лещенко.

З її слів, нині ситуація із захворюваністю стабільна і прогнозована. Каже: в навчальних закладах дотримуються стандартних правил і запобіжних заходів. Ведеться планова профілактична і просвітницька робота серед дітей і батьків.

Зі слів Лещенко, у школи і дитячі садочки Луцька не закуповують спеціальні дезінфікуючі розчини і антисептики для рук.


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Теги: навчальні заклади, Луцьк, профілактичні заходи
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