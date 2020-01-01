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Що подивитись у кінотеатрі «PremierCity»: розклад сеансів*

Що подивитись у кінотеатрі «PremierCity»: розклад сеансів*
З 5 березня у кінотеатрі «PremierCity» оновився розклад сеансів.

Увесь наступний тиждень глядачам показуватимуть 4 прем’єри:

ПРЕМ'ЄРА: Драматична комедія «Емма». Купуйте квиток тут.
ПРЕМ'ЄРА: Комедія «Побачення у Вегасі» Купуйте квиток тут.
ПРЕМ'ЄРА: Комедія «Гарячі матусі». Квиток квиток тут.
ПРЕМ'ЄРА: Сімейний мультфільм «Уперед». Квиток квиток тут.

Крім того, у «PremierCity» триватиме показ кінострічок та мультфільмів:

«Людина-невидимка», «Їжак Сонік», «Казки магічного міста: Дерево бажань», «Поклик пращурів», «Черкаси».

Також спеціально до Свята весни у прокаті також буде українська комедія «Мої думки тихі» у головній ролі з Ірмою Вітовською.

Що подивитись у кінотеатрі «PremierCity»: розклад сеансів*

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Теги: «PremierCity», розклад сеансів, фільми
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