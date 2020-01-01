Що подивитись у кінотеатрі «PremierCity»: розклад сеансів*
Сьогодні, 11:00
З 5 березня у кінотеатрі «PremierCity» оновився розклад сеансів.
Увесь наступний тиждень глядачам показуватимуть 4 прем’єри:
ПРЕМ'ЄРА: Драматична комедія «Емма». Купуйте квиток тут.
ПРЕМ'ЄРА: Комедія «Побачення у Вегасі» Купуйте квиток тут.
ПРЕМ'ЄРА: Комедія «Гарячі матусі». Квиток квиток тут.
ПРЕМ'ЄРА: Сімейний мультфільм «Уперед». Квиток квиток тут.
Крім того, у «PremierCity» триватиме показ кінострічок та мультфільмів:
«Людина-невидимка», «Їжак Сонік», «Казки магічного міста: Дерево бажань», «Поклик пращурів», «Черкаси».
Також спеціально до Свята весни у прокаті також буде українська комедія «Мої думки тихі» у головній ролі з Ірмою Вітовською.
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Увесь наступний тиждень глядачам показуватимуть 4 прем’єри:
ПРЕМ'ЄРА: Драматична комедія «Емма». Купуйте квиток тут.
ПРЕМ'ЄРА: Комедія «Побачення у Вегасі» Купуйте квиток тут.
ПРЕМ'ЄРА: Комедія «Гарячі матусі». Квиток квиток тут.
ПРЕМ'ЄРА: Сімейний мультфільм «Уперед». Квиток квиток тут.
Крім того, у «PremierCity» триватиме показ кінострічок та мультфільмів:
«Людина-невидимка», «Їжак Сонік», «Казки магічного міста: Дерево бажань», «Поклик пращурів», «Черкаси».
Також спеціально до Свята весни у прокаті також буде українська комедія «Мої думки тихі» у головній ролі з Ірмою Вітовською.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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