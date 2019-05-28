На території Луцька просять знищити небезпечну рослину
Сьогодні, 11:19
У Луцьку просять ліквідувати "плантації" борщівника Сосновського.
Про це йдеться в петиції Максима Крисюка до місцевої влади.
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"За останні роки борщівник значно поширився містом, продовжує захоплювати нові площі та завдає шкоди лучанам. Потрібно його локалізувати весною, коли він тільки починає проростати, ніж літом боротись з його наслідками", - йдеться у петиції.
Збір підписів розпочався 5 березня і триватиме 14 днів.
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Про це йдеться в петиції Максима Крисюка до місцевої влади.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Борщівник отруює повітря: як вберегтися від небезпечної рослини і чому її називають «помстою Сталіна»
"За останні роки борщівник значно поширився містом, продовжує захоплювати нові площі та завдає шкоди лучанам. Потрібно його локалізувати весною, коли він тільки починає проростати, ніж літом боротись з його наслідками", - йдеться у петиції.
Збір підписів розпочався 5 березня і триватиме 14 днів.
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