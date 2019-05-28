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На території Луцька просять знищити небезпечну рослину

На території Луцька просять знищити небезпечну рослину
У Луцьку просять ліквідувати "плантації" борщівника Сосновського.

Про це йдеться в петиції Максима Крисюка до місцевої влади.

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"За останні роки борщівник значно поширився містом, продовжує захоплювати нові площі та завдає шкоди лучанам. Потрібно його локалізувати весною, коли він тільки починає проростати, ніж літом боротись з його наслідками", - йдеться у петиції.

Збір підписів розпочався 5 березня і триватиме 14 днів.

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Теги: борщівник, Луцьк
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