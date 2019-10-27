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Волинський тубдиспансер реорганізують. ВІДЕО

Волинський тубдиспансер реорганізують. ВІДЕО
На Волині будуть реорганізовувати обласний туберкульозний диспансер. У планах перенести три філії до центрального закладу в Луцьку.

Про це йдеться у сюжеті "12 каналу".

Зараз тут перебуває 164 пацієнти. До слова, майже вдвічі менше, ніж у 2018-му році. Загалом, раніше в області було 450 ліжок для хворих на туберкульоз. У зв’язку з медреформою їх має стати менше, близько двохсот.

Заклад мають оптимізувати й капітально відремонтувати. Крім основного центрального відділення, в області є ще три стаціонарні філії. Саме їх і мають закрити. До слова, у двох – не було пацієнтів.

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Зараз там перебуває 24 паліативних пацієнти, які невиліковно хворі. Їх планують перевести до центрального відділення. Таку можливість матимуть після закінчення капітального ремонту, який, за словами генерального директора закладу, мають зробити за три місяці. Тоді хворих забезпечать всіма необхідними умовами.

Поки що в обласному тубдисапансері тільки одне відділення, яке відповідає європейським вимогам. Інші ж, мають не найкращий вигляд. Палати, в яких хворі постійно між собою контактують, і тим самим не дають одне одному одужати, непривабливі коридори, відсутні необхідні засоби гігієни. Хоча, працівники говорять, для них умови вже кращі, аніж колись.

Про капітальний ремонт почали говорити у 2018-му році, тоді виділили перші гроші. Згодом розпочались і роботи. Також нещодавно обласна рада спрямувала ще два з половиною мільйони гривень. Тож незабаром у приміщенні хочуть встановити ліфт.

Щодо скорочення кількості ліжко-місць, то очільник диспансеру закликає не спекулювати цією темою.

За словами директора, на термін перебування хворих впливає безпосередньо їхній стан в момент диспансеризації. Якщо форма туберкульозу запущена, то і процес знебацилення триватиме довше. Відповідно і ліжко буде зайняте. Коли хворі пролікуються і стануть незаразними – тільки тоді зможуть вийти на амбулаторне лікування.

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Теги: волинський тубдиспансер, реорганізація
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