Народний синоптик розповів, якою буде погода у квітні-травні





Про це "Фактам" розповів народний синоптик Володимир Деркач, - пише



За його прогнозом, у другій декаді березня опадів очікується небагато. Після 10 березня будуть спостерігатися температурні гойдалки, а потім істотно потепліє. Остання декада березня теж не розчарує. Незважаючи на незначне похолодання, весна вже не відступить.



"Початок квітня буде прохолодним, можливі невеликі опади. У середині першої декади температура почне зростати. Після 10-го числа потепління продовжиться - з невеликими перервами на день-два, вночі можливі заморозки. Перед Великоднем (19 квітня) ще потепліє, але буде вітряно. Опади протягом цього періоду будуть незначними. Тільки третя декада принесе більше опадів, але значного підвищення температури доведеться почекати", - розповів Деркач.



Травень, за прогнозом народного синоптика, почнеться з невеликих опадів, однак це не позначиться на температурі повітря, яка буде підніматися і досягне свого піку приблизно на екваторі першої декади. На термометрах можна буде побачити практично літні показники. Таке тепло протримається і захопить початок другої декади. А от далі дощі трохи "вгамують" температуру, помірні показники якої збережуться до кінця другої десятиденки. Остання декада травня порадує справжнім теплом, правда, пройдуть короткочасні дощі. Очікується, що в кінці місяця пройдуть зливові дощі і похолодає.



Деркач також поділився прогнозом погоди на літо.



"Літо принесе інтенсивні дощі зі шквалами і градом. Приємне тепло буде змінюватися прохолодою", - повідомив він.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Погода навесні в Україні буде теплою, лише в середині квітня вночі можливі заморозки.Про це "Фактам" розповів народний синоптик Володимир Деркач, - пише УНІАН За його прогнозом, у другій декаді березня опадів очікується небагато. Після 10 березня будуть спостерігатися температурні гойдалки, а потім істотно потепліє. Остання декада березня теж не розчарує. Незважаючи на незначне похолодання, весна вже не відступить."Початок квітня буде прохолодним, можливі невеликі опади. У середині першої декади температура почне зростати. Після 10-го числа потепління продовжиться - з невеликими перервами на день-два, вночі можливі заморозки. Перед Великоднем (19 квітня) ще потепліє, але буде вітряно. Опади протягом цього періоду будуть незначними. Тільки третя декада принесе більше опадів, але значного підвищення температури доведеться почекати", - розповів Деркач.Травень, за прогнозом народного синоптика, почнеться з невеликих опадів, однак це не позначиться на температурі повітря, яка буде підніматися і досягне свого піку приблизно на екваторі першої декади. На термометрах можна буде побачити практично літні показники. Таке тепло протримається і захопить початок другої декади. А от далі дощі трохи "вгамують" температуру, помірні показники якої збережуться до кінця другої десятиденки. Остання декада травня порадує справжнім теплом, правда, пройдуть короткочасні дощі. Очікується, що в кінці місяця пройдуть зливові дощі і похолодає.Деркач також поділився прогнозом погоди на літо."Літо принесе інтенсивні дощі зі шквалами і градом. Приємне тепло буде змінюватися прохолодою", - повідомив він.

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