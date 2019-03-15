Народний синоптик розповів, якою буде погода у квітні-травні
Сьогодні, 11:33
Погода навесні в Україні буде теплою, лише в середині квітня вночі можливі заморозки.
Про це "Фактам" розповів народний синоптик Володимир Деркач, - пише УНІАН.
За його прогнозом, у другій декаді березня опадів очікується небагато. Після 10 березня будуть спостерігатися температурні гойдалки, а потім істотно потепліє. Остання декада березня теж не розчарує. Незважаючи на незначне похолодання, весна вже не відступить.
"Початок квітня буде прохолодним, можливі невеликі опади. У середині першої декади температура почне зростати. Після 10-го числа потепління продовжиться - з невеликими перервами на день-два, вночі можливі заморозки. Перед Великоднем (19 квітня) ще потепліє, але буде вітряно. Опади протягом цього періоду будуть незначними. Тільки третя декада принесе більше опадів, але значного підвищення температури доведеться почекати", - розповів Деркач.
Травень, за прогнозом народного синоптика, почнеться з невеликих опадів, однак це не позначиться на температурі повітря, яка буде підніматися і досягне свого піку приблизно на екваторі першої декади. На термометрах можна буде побачити практично літні показники. Таке тепло протримається і захопить початок другої декади. А от далі дощі трохи "вгамують" температуру, помірні показники якої збережуться до кінця другої десятиденки. Остання декада травня порадує справжнім теплом, правда, пройдуть короткочасні дощі. Очікується, що в кінці місяця пройдуть зливові дощі і похолодає.
Деркач також поділився прогнозом погоди на літо.
"Літо принесе інтенсивні дощі зі шквалами і градом. Приємне тепло буде змінюватися прохолодою", - повідомив він.
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Про це "Фактам" розповів народний синоптик Володимир Деркач, - пише УНІАН.
За його прогнозом, у другій декаді березня опадів очікується небагато. Після 10 березня будуть спостерігатися температурні гойдалки, а потім істотно потепліє. Остання декада березня теж не розчарує. Незважаючи на незначне похолодання, весна вже не відступить.
"Початок квітня буде прохолодним, можливі невеликі опади. У середині першої декади температура почне зростати. Після 10-го числа потепління продовжиться - з невеликими перервами на день-два, вночі можливі заморозки. Перед Великоднем (19 квітня) ще потепліє, але буде вітряно. Опади протягом цього періоду будуть незначними. Тільки третя декада принесе більше опадів, але значного підвищення температури доведеться почекати", - розповів Деркач.
Травень, за прогнозом народного синоптика, почнеться з невеликих опадів, однак це не позначиться на температурі повітря, яка буде підніматися і досягне свого піку приблизно на екваторі першої декади. На термометрах можна буде побачити практично літні показники. Таке тепло протримається і захопить початок другої декади. А от далі дощі трохи "вгамують" температуру, помірні показники якої збережуться до кінця другої десятиденки. Остання декада травня порадує справжнім теплом, правда, пройдуть короткочасні дощі. Очікується, що в кінці місяця пройдуть зливові дощі і похолодає.
Деркач також поділився прогнозом погоди на літо.
"Літо принесе інтенсивні дощі зі шквалами і градом. Приємне тепло буде змінюватися прохолодою", - повідомив він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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