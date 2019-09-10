Чоловік хотів провезти через Волинь півкілограмовий бурштин, але побачив прикордонників і розбив його

Учора, 4 березня, громадянин України спробував вивезти з країни великий камінь бурштину, втім побачивши прикордонників розбив його.Щоб «полегшити» собі перетинання державного кордону, чоловік заїхав у пункт пропуску «Устилуг» «зеленим коридором». Чим заявив, що не має предметів, обов’язкових до декларування, або обмежених до переміщення через кордон, інформує Держприкордонслужба.Однак в прикордонників Львівського загону виникли підозри щодо законності намірів водія, тому вони прийняли рішення щодо виведення Mercedes з загального потоку руху для його додаткового огляду.Прикордонники помітили, що перед оглядом мікроавтобуса водій викинув через загороджувальний паркан предмет, схожий на камінь коричневого кольору, який під час удару розбився на осколки.Згодом з’ясувалося, що контрабандист планував вивезти з України півкілограмовий «сонячний» скарб для збуту в Польщі.Наразі водія 1989 року народження, його транспортний засіб та уламки знеціненого бурштину встановленим порядком передали компетентним органам. Крім того, до Нацполіції направили повідомлення для внесення в ЄРДР відомості за ознаками ст. 240-1 ККУ (Незаконне видобування, збут, придбання, передача, пересилання, перевезення, переробка бурштину).