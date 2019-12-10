Волинянам вручили державні нагороди

Юрій Погуляйко вручив п'ятьом волинянам державні нагороди.



Про це інформує пресслужба ОДА.



Зокрема, орденом «За заслуги» ІІ ступеня нагородили голову фермерського господарства «Перлина Турії» Володимира Яренчука.



Відзнака присвоєна Указом Президента України за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю та з нагоди Дня Соборності України.



Ордени «За заслуги» III ступеня отримали учасники бойових дій в Афганістані:



Вячеслав Гордіюк – голова Ківерцівської районної організації Української спілки ветеранів Афганістану;



Микола Шевчук - член Луцької районної організації Української спілки ветеранів Афганістану.



Нагороди афганці отримали за вагомий особистий внесок у розвиток ветеранського руху, мужність і самовідданість, виявлені під час виконання військового обов'язку, патріотичне виховання молоді, активну громадську діяльність та з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав.



«Заслуженим вчителем України» стала Оксана Мартинюк – учителька комунального закладу Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради Волинської області».



Звання «Заслужений працівник сфери послуг України» присвоїли Тетяні Єфімовій – голові правління Камінь-Каширської районної спілки споживчих товариств.



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