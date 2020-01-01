Постійно «на таблетках»: як живуть волиняни з пересадженими органами. ВІДЕО





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В області – 42 людини з пересадженими органами. Щодня вони змушені приймати ліки, що запобігають відторгненню. Медикаментами держава мала б забезпечити їх безплатно, натомість люди самостійно купують таблетки, що продовжують їх життя.



12 років лучанка Наталія Гараєва живе з пересадженою ниркою. Трансплантацію їй робили у Білорусі. Тепер щодня жінка приймає більше десятка таблеток, аби запобігти відторгненню пересадженого органу.



"Цих я п’ю 6 таблеток в день, цих по дві вранці і ввечері, цю одну, ці препарати треба пити пожиттєво", - демонструє жінка.



Ці ліки мала б отримувати безплатно, каже Наталія, адже в Україні діє відповідна державна програма, але таблетки здебільшого купує власним коштом.



"Січень місяць нам дали по пару капсул цього препарату, лютий нічого не дали, а цей вже не дають півтора – до двох років і я купляю, не підійшов препарат мені – і в мене йшло відторгнення від ліків і зараз лікарі сказали, щоб я тільки ці пила, більше ніякі", - каже Наталія Гараєва.



Замість оригінальних лікарських препаратів людям з пересадженими органами в Україні нині безплатно видають генерики – ліки з тією ж діючою речовиною, але іншою назвою. Найнеобхідніші медикаменти Наталії обходяться у 5 тисяч гривень щомісяця. Раз у декаду декілька тисяч вона витрачає на вимірювання концентрації ліків в організмі. Їх нестача чи надлишок негативно позначаються на здоров’ї. Аналізи здає у Києві чи Львові. при цьому волинянка отримує три тисячі пенсії як інвалід з дитинства.



А це - Міланка. Зараз дівчинка усміхнена і весела, три роки тому ситуація була іншою, розповідає мама Ольга Проніна. Через вроджену хворобу її донька потребувала пересадки печінки. Оперували малечу в Італії, донором стала мама.



"Пожиттєво Міланка питиме таблетки. Вони є дуже важливі, це одні з тих ліків, які змінювати – замінювати не можна взагалі без показань лікаря – трансплантолога", - каже мама дівчинки.



Ліки родина купує самотужки, на державну програму не сподівається. Зі слів Ольги Проніної, дівчинка потребує також постійних консультацій лікарів і здачі крові. Обстежують Міланку у Львові.



"У перший рік після трансплантації ми їздили щомісяця, зараз рідше – раз в 2-3 місяці, це важко,ми би просили організувати лабораторію і обстеження у Луцьку", - зауважує Ольга Проніна.



Робити аналіз на рівень ліків у крові є можливість в обласній клінічній лікарні. Тут можуть готувати пацієнтів і донорів до трансплантації, повідомила завідувачка лабораторії Людмила Мілінчук:



"У нас є 2 апарати, питання в тому, щоб виділилися гроші на ці аналізатори. Пересаджені органи – це такі органи, які дають про себе знати тільки лабораторно, коли відторгаються, коли клінічно проявилися, дуже важко зберегти цей орган".



"Питання в реактивах – там сума не така критична – 150 тисяч гривень – то ми їх будемо намагатися спільно з обласною радою знайти. Якщо виділяться з бюджету, то аналізи будуть безкоштовними", - наголосив начальник управління охорони здоров’я облдержадміністрації Ігор Ващенюк.



На Волині мешкає 42 особи з пересадженими органами, проте більшість з них відмовилась від ліків, закуплених за державною програмою. Тож облдержадміністрація звернулася до МОЗу з проханням купувати оригінальні препарати, які людям призначили трансплантологи.



Детальніше - у відео:



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волиняни з пересадженими органами розповіли, як живуть після трансплантації.Про це інформує Суспільне Волині В області – 42 людини з пересадженими органами. Щодня вони змушені приймати ліки, що запобігають відторгненню. Медикаментами держава мала б забезпечити їх безплатно, натомість люди самостійно купують таблетки, що продовжують їх життя.12 років лучанкаживе з пересадженою ниркою. Трансплантацію їй робили у Білорусі. Тепер щодня жінка приймає більше десятка таблеток, аби запобігти відторгненню пересадженого органу."Цих я п’ю 6 таблеток в день, цих по дві вранці і ввечері, цю одну, ці препарати треба пити пожиттєво", - демонструє жінка.Ці ліки мала б отримувати безплатно, каже Наталія, адже в Україні діє відповідна державна програма, але таблетки здебільшого купує власним коштом."Січень місяць нам дали по пару капсул цього препарату, лютий нічого не дали, а цей вже не дають півтора – до двох років і я купляю, не підійшов препарат мені – і в мене йшло відторгнення від ліків і зараз лікарі сказали, щоб я тільки ці пила, більше ніякі", - каже Наталія Гараєва.Замість оригінальних лікарських препаратів людям з пересадженими органами в Україні нині безплатно видають генерики – ліки з тією ж діючою речовиною, але іншою назвою. Найнеобхідніші медикаменти Наталії обходяться у 5 тисяч гривень щомісяця. Раз у декаду декілька тисяч вона витрачає на вимірювання концентрації ліків в організмі. Їх нестача чи надлишок негативно позначаються на здоров’ї. Аналізи здає у Києві чи Львові. при цьому волинянка отримує три тисячі пенсії як інвалід з дитинства.А це -. Зараз дівчинка усміхнена і весела, три роки тому ситуація була іншою, розповідає мама. Через вроджену хворобу її донька потребувала пересадки печінки. Оперували малечу в Італії, донором стала мама."Пожиттєво Міланка питиме таблетки. Вони є дуже важливі, це одні з тих ліків, які змінювати – замінювати не можна взагалі без показань лікаря – трансплантолога", - каже мама дівчинки.Ліки родина купує самотужки, на державну програму не сподівається. Зі слів Ольги Проніної, дівчинка потребує також постійних консультацій лікарів і здачі крові. Обстежують Міланку у Львові."У перший рік після трансплантації ми їздили щомісяця, зараз рідше – раз в 2-3 місяці, це важко,ми би просили організувати лабораторію і обстеження у Луцьку", - зауважує Ольга Проніна.Робити аналіз на рівень ліків у крові є можливість в обласній клінічній лікарні. Тут можуть готувати пацієнтів і донорів до трансплантації, повідомила завідувачка лабораторії"У нас є 2 апарати, питання в тому, щоб виділилися гроші на ці аналізатори. Пересаджені органи – це такі органи, які дають про себе знати тільки лабораторно, коли відторгаються, коли клінічно проявилися, дуже важко зберегти цей орган"."Питання в реактивах – там сума не така критична – 150 тисяч гривень – то ми їх будемо намагатися спільно з обласною радою знайти. Якщо виділяться з бюджету, то аналізи будуть безкоштовними", - наголосив начальник управління охорони здоров’я облдержадміністраціїНа Волині мешкає 42 особи з пересадженими органами, проте більшість з них відмовилась від ліків, закуплених за державною програмою. Тож облдержадміністрація звернулася до МОЗу з проханням купувати оригінальні препарати, які людям призначили трансплантологи.Детальніше - у відео:

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