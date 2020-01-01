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У Нових Санжарах випускають з обсервації евакуйованих із Китаю людей. ВІДЕО

У Нових Санжарах випускають з обсервації евакуйованих із Китаю людей. ВІДЕО
5 березня у медзакладі Нових Санжар у Полтавській області закінчився термін обсервації евакуйованих з Китаю українців та інозмеців.

Їх вже випустили з медичного центру Національної гвардії, де вони пробули два тижні, - пише ТСН.

З лікарні випустили 105 обсервантів. На виході з медзакладу їх зустрічали родичі та друзі. Також до Нових Санжар має прибути президент України Володимир Зеленський. Сьогодні він з робочим візитом у Полтавській області.

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Нагадаємо, що через розміщення евакуйованих з Китаю людей у селищі Нові Санжари місцеві жителі 19-20 лютого влаштували масові протести та сутички з поліцією. Під час сутичок постраждали 9 правоохоронців та 1 цивільний.

20 лютого учасники протестів кидали в автобуси з евакуйованими людьми камінням, у деяких автобусах розбили скло. Аби заспокоїти населення, в обсервації оселилась вже колишня міністерка охорони здоров’я Зоряна Скалецька. Нині поліція оголосила про підозру 10 особам, половина з них перебуває під домашнім арештом.




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Теги: Нові Санжари, евакуйовані
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