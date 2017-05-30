У Луцьку рятувальники визволяють з автівки 3-річну дитину
Сьогодні, 12:49
Сьогодні, 5 березня, у Луцьку на проспекті Соборності поблизу торговельному центру «Гостинець» у салоні легковика зачинилася трирічна дитина.
Про це інформує t1.ua.
Як повідомили очевидці події, малолітня дитина залишилася в салоні автомобіля без нагляду дорослих в той час, коли матір дитини здійснювала покупки. Невідомо як, але дитині вдалося заблокувати двері авто. В автомобілі працює «пічка», а ключі від машини залишилися в салоні.
На виклик приїхали представники оперативно-рятувальної служби, щоб дістати дитину з авто. За словами свідків, від того, що «пічка» працює довгий час у салоні авто підвищилася температура, а це вже загрожує здоров’ю дитини.
Станом на 12:30 рятувальники і матір вмовляють дитину опустити вікно та викинути ключі від автомобіля, однак поки що їхні прохання не дали жодних результатів. Налякана дитина і досі перебуває в салоні машини.
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Про це інформує t1.ua.
Як повідомили очевидці події, малолітня дитина залишилася в салоні автомобіля без нагляду дорослих в той час, коли матір дитини здійснювала покупки. Невідомо як, але дитині вдалося заблокувати двері авто. В автомобілі працює «пічка», а ключі від машини залишилися в салоні.
На виклик приїхали представники оперативно-рятувальної служби, щоб дістати дитину з авто. За словами свідків, від того, що «пічка» працює довгий час у салоні авто підвищилася температура, а це вже загрожує здоров’ю дитини.
Станом на 12:30 рятувальники і матір вмовляють дитину опустити вікно та викинути ключі від автомобіля, однак поки що їхні прохання не дали жодних результатів. Налякана дитина і досі перебуває в салоні машини.
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Коментарі 4
А уголок в задніх дверцятах шкоа розбити???? Що дорожче, дитина чи машина??? Але ж треба всі служби підняти на ноги і табуном стояти і просити дитину відчинити вікно...
Хіба дитина винувата, шо мамуня дурнувата !
Нерозумна мамаша, це ж треба так безвідповідально ставитись до дитини і до свого майна.
Такі непередбачувані матусі не тільки дітей лишають в автомашині чи ключі у замку запалювання. Я був свідком коли молода мати, мало того, що лишила малолітню дитину в середині авто, вона ще саме авто зупинила посеред дороги та три рази обходила і дивилася чи правильно припаркувалась та чи нікому не заважатиме, а потім закрила дверцята автомобіля махнула рукою дитину та пішла в салон-перукарню. По дорозі їздять інші авто та ледь розминаються один з одним, якийсь водій зупинився та почав запитувати у людей, - чиє це авто, яке стоїть посеред дороги? Одним словом жінка за кермом, аналогія - мавпи з гранатою чи міна зповільненої дії.
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