У Луцьку визволяють з автівки 3-річну дитину. ОНОВЛЕНО





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Як повідомили очевидці події, малолітня дитина залишилася в салоні автомобіля без нагляду дорослих в той час, коли матір дитини здійснювала покупки. Невідомо як, але дитині вдалося заблокувати двері авто. В автомобілі працює «пічка», а ключі від машини залишилися в салоні.



На виклик приїхали представники оперативно-рятувальної служби, щоб дістати дитину з авто. За словами свідків, від того, що «пічка» працює довгий час у салоні авто підвищилася температура, а це вже загрожує здоров’ю дитини.



Станом на 12:30 рятувальники і матір вмовляють дитину опустити вікно та викинути ключі від автомобіля, однак поки що їхні прохання не дали жодних результатів. Налякана дитина і досі перебуває в салоні машини.



Згодом стало відомо, що на місце події викликали рятувальників, однак їх допомога не знадобилася.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 5 березня, у Луцьку на проспекті Соборності поблизу торговельного центру «Гостинець» у салоні легковика зачинилася трирічна дитина.Про це інформує t1.ua Як повідомили очевидці події, малолітня дитина залишилася в салоні автомобіля без нагляду дорослих в той час, коли матір дитини здійснювала покупки. Невідомо як, але дитині вдалося заблокувати двері авто. В автомобілі працює «пічка», а ключі від машини залишилися в салоні.На виклик приїхали представники оперативно-рятувальної служби, щоб дістати дитину з авто. За словами свідків, від того, що «пічка» працює довгий час у салоні авто підвищилася температура, а це вже загрожує здоров’ю дитини.Станом на 12:30 рятувальники і матір вмовляють дитину опустити вікно та викинути ключі від автомобіля, однак поки що їхні прохання не дали жодних результатів. Налякана дитина і досі перебуває в салоні машини.Згодом стало відомо, що на місце події викликали рятувальників, однак їх допомога не знадобилася. Матір дитини подзвонила фахівцям служби, котрі спеціалізуються на аварійному відкритті замків. Тож вони відчинили двері автомобіля. Дитина у результаті інциденту відбулася переляком.

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