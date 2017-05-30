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У Луцьку визволяють з автівки 3-річну дитину. ОНОВЛЕНО

У Луцьку визволяють з автівки 3-річну дитину. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 5 березня, у Луцьку на проспекті Соборності поблизу торговельного центру «Гостинець» у салоні легковика зачинилася трирічна дитина.

Про це інформує t1.ua.

Як повідомили очевидці події, малолітня дитина залишилася в салоні автомобіля без нагляду дорослих в той час, коли матір дитини здійснювала покупки. Невідомо як, але дитині вдалося заблокувати двері авто. В автомобілі працює «пічка», а ключі від машини залишилися в салоні.

На виклик приїхали представники оперативно-рятувальної служби, щоб дістати дитину з авто. За словами свідків, від того, що «пічка» працює довгий час у салоні авто підвищилася температура, а це вже загрожує здоров’ю дитини.

Станом на 12:30 рятувальники і матір вмовляють дитину опустити вікно та викинути ключі від автомобіля, однак поки що їхні прохання не дали жодних результатів. Налякана дитина і досі перебуває в салоні машини.

Згодом стало відомо, що на місце події викликали рятувальників, однак їх допомога не знадобилася.

Матір дитини подзвонила фахівцям служби, котрі спеціалізуються на аварійному відкритті замків. Тож вони відчинили двері автомобіля. Дитина у результаті інциденту відбулася переляком.
У Луцьку визволяють з автівки 3-річну дитину. ОНОВЛЕНО

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Теги: дитина, авто, Луцьк
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Коментарі 5
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А уголок в задніх дверцятах шкоа розбити???? Що дорожче, дитина чи машина??? Але ж треба всі служби підняти на ноги і табуном стояти і просити дитину відчинити вікно...
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Хіба дитина винувата, шо мамуня дурнувата !
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Нерозумна мамаша, це ж треба так безвідповідально ставитись до дитини і до свого майна.
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Такі непередбачувані матусі не тільки дітей лишають в автомашині чи ключі у замку запалювання. Я був свідком коли молода мати, мало того, що лишила малолітню дитину в середині авто, вона ще саме авто зупинила посеред дороги та три рази обходила і дивилася чи правильно припаркувалась та чи нікому не заважатиме, а потім закрила дверцята автомобіля махнула рукою дитину та пішла в салон-перукарню. По дорозі їздять інші авто та ледь розминаються один з одним, якийсь водій зупинився та почав запитувати у людей, - чиє це авто, яке стоїть посеред дороги? Одним словом жінка за кермом, аналогія - мавпи з гранатою чи міна зповільненої дії.
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БЕЗ КОМЕНТАРІВ... МАМА - ОДНИМ СЛОВОМ!!!!!!!
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