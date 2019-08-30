Двох волинян судитимуть за хабарі поліцейським

За спробу підкупити поліцейських двоє волинян постануть перед судом.Про це інформує пресслужба прокуратури області.Зранку 12 грудня 2019 року поліцейські у селі Звірів Ківерцівського району зупинили автомобіль, водій якого перевищив дозволену швидкість руху у населеному пункті й не виконував вимогу правоохоронців про зупинку.Пасажир авто, 49-річний лучанин, намагався залагодити питання про не притягнення водія до адмінвідповідальності за ці порушення, надавши патрульним неправомірну вигоду.Так само відкупитися від притягнення до відповідальності за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння хотів і зупинений поліцейськими у ніч на 2 січня 2020 року у селі Оленине Камінь-Каширського району 27-річний мешканець Піщаного. Він надавав правоохоронцям 5000 грн.Тепер обох волинян судитимуть за пропозицію й надання неправомірної вигоди службовим особам.До слова, за такий злочин санкцією ч.1 ст. 369 Кримінального кодексу України передбачено покарання до чотирьох років позбавлення волі.