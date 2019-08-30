Двох волинян судитимуть за хабарі поліцейським
Сьогодні, 13:05
За спробу підкупити поліцейських двоє волинян постануть перед судом.
Про це інформує пресслужба прокуратури області.
Зранку 12 грудня 2019 року поліцейські у селі Звірів Ківерцівського району зупинили автомобіль, водій якого перевищив дозволену швидкість руху у населеному пункті й не виконував вимогу правоохоронців про зупинку.
Пасажир авто, 49-річний лучанин, намагався залагодити питання про не притягнення водія до адмінвідповідальності за ці порушення, надавши патрульним неправомірну вигоду.
Так само відкупитися від притягнення до відповідальності за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння хотів і зупинений поліцейськими у ніч на 2 січня 2020 року у селі Оленине Камінь-Каширського району 27-річний мешканець Піщаного. Він надавав правоохоронцям 5000 грн.
Тепер обох волинян судитимуть за пропозицію й надання неправомірної вигоди службовим особам.
До слова, за такий злочин санкцією ч.1 ст. 369 Кримінального кодексу України передбачено покарання до чотирьох років позбавлення волі.
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Про це інформує пресслужба прокуратури області.
Зранку 12 грудня 2019 року поліцейські у селі Звірів Ківерцівського району зупинили автомобіль, водій якого перевищив дозволену швидкість руху у населеному пункті й не виконував вимогу правоохоронців про зупинку.
Пасажир авто, 49-річний лучанин, намагався залагодити питання про не притягнення водія до адмінвідповідальності за ці порушення, надавши патрульним неправомірну вигоду.
Так само відкупитися від притягнення до відповідальності за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння хотів і зупинений поліцейськими у ніч на 2 січня 2020 року у селі Оленине Камінь-Каширського району 27-річний мешканець Піщаного. Він надавав правоохоронцям 5000 грн.
Тепер обох волинян судитимуть за пропозицію й надання неправомірної вигоди службовим особам.
До слова, за такий злочин санкцією ч.1 ст. 369 Кримінального кодексу України передбачено покарання до чотирьох років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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