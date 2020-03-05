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Через коронавірус в Україні закриють школи та скасують масові заходи

Через коронавірус в Україні закриють школи та скасують масові заходи
В Україні у зв’язку з коронавірусом найближчим часом скасують всі масові заходи та закриють школи.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, пишуть "Факти".

"Найближчим часом ми, на жаль, будемо вводити обмежувальні протиепідемічні заходи: ми будемо забороняти проведення масових заходів, конференцій, спортивних заходів, закриватимемо тимчасово школи для того, аби зменшити масові скупчення людей", – заявив Віктор Ляшко.

Також він розповів, що в Україні в лабораторії додатково досліджують близько 10 зразків аналізів людей, в яких зафіксували підозру на коронавірус.

Нагадаємо, 3 березня в Чернівцях у хворого діагностували перше в Україні захворювання коронавірусною інфекцією Covid-19

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Теги: коронавірус, Україна, навчальні заклади
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