Через коронавірус в Україні закриють школи та скасують масові заходи





Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, пишуть



"Найближчим часом ми, на жаль, будемо вводити обмежувальні протиепідемічні заходи: ми будемо забороняти проведення масових заходів, конференцій, спортивних заходів, закриватимемо тимчасово школи для того, аби зменшити масові скупчення людей", – заявив Віктор Ляшко.



Також він розповів, що в Україні в лабораторії додатково досліджують близько 10 зразків аналізів людей, в яких зафіксували підозру на коронавірус.



Нагадаємо, 3 березня в Чернівцях у хворого діагностували перше в Україні захворювання коронавірусною інфекцією Covid-19

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні у зв’язку з коронавірусом найближчим часом скасують всі масові заходи та закриють школи.Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України, пишуть "Факти" "Найближчим часом ми, на жаль, будемо вводити обмежувальні протиепідемічні заходи: ми будемо забороняти проведення масових заходів, конференцій, спортивних заходів, закриватимемо тимчасово школи для того, аби зменшити масові скупчення людей", – заявив Віктор Ляшко.Також він розповів, що в Україні в лабораторії додатково досліджують близько 10 зразків аналізів людей, в яких зафіксували підозру на коронавірус.Нагадаємо, 3 березня в Чернівцях у хворогозахворювання коронавірусною інфекцією Covid-19

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію