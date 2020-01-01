В Україні перевіряють ще 10 людей на новий коронавірус





Про це заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив у рамках зустрічі президента Володимира Зеленського з евакуйованими з Китаю українцями та іноземцями, які перебували в обсервації в медичному центрі у Нових Санжарах Полтавської області, - передає



За словами Ляшка, в інфікованого коронавірусом жителя Чернівців стан стабільний.



«З усіма контактними працюють місцеві епідеміологи, вони також перебувають під медико-санітарним спостереженням», - зауважив він.



«Додатково у нас досліджується в лабораторії ще близько 10 зразків, в яких по клінічних симптомах може бути підозра на коронавірусну інфекцію. Ми не будемо говорити про діагноз, поки в нас не буде чіткого підтвердження з лабораторії, яка в нас сертифікована та працює на сертифікованих тестах», - наголосив Ляшко.



Нагадаємо, що 3 березня





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В лабораторії Міністерства охорони здоров'я досліджується ще 10 біологічних зразків на наявність нової коронавірусної інфекції.Про це заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив у рамках зустрічі президента Володимира Зеленського з евакуйованими з Китаю українцями та іноземцями, які перебували в обсервації в медичному центрі у Нових Санжарах Полтавської області, - передає УНІАН За словами Ляшка, в інфікованого коронавірусом жителя Чернівців стан стабільний.«З усіма контактними працюють місцеві епідеміологи, вони також перебувають під медико-санітарним спостереженням», - зауважив він.«Додатково у нас досліджується в лабораторії ще близько 10 зразків, в яких по клінічних симптомах може бути підозра на коронавірусну інфекцію. Ми не будемо говорити про діагноз, поки в нас не буде чіткого підтвердження з лабораторії, яка в нас сертифікована та працює на сертифікованих тестах», - наголосив Ляшко.Нагадаємо, що 3 березня було підтверджено перший в Україні випадок коронавірусу – у чоловіка, який з дружиною повернувся з Італії до Чернівців. Медики госпіталізували чоловіка, а його дружина перебувала вдома. Згодом через протести сусідів жінка погодилась на обсервацію.

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