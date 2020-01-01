У квартирі лучанина знайшли понад 300 літрів сурогату

В одному з приватних приміщень у мешканця Луцька виявили партію спирту невідомого походження.Про це інформує оперативне управління ГУ ДФС у Волинській області.Працівники податкової міліції Волині під процесуальним керівництвом прокуратури області в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ст. 204 та чт.199 КК України провели санкціонований огляд приватного обійстя. В ході проведення огляду виявили чергову партію спирту, який, ймовірно, призначався для незаконної реалізації жителям обласного центру.За результатами проведених заходів з незаконного обігу вилучили понад 300 літрів спирту та майже 100 літрів фальсифікованих алкогольних напоїв. Орієнтовна вартість вилученого становить 100 тисяч гривень. Крім того, вилучили пластикові каністри, бочки та шланги, які використовувались для розливу фальсифікату.У зазначеному кримінальному провадженні тривають необхідні слідчі дії з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення.