8 березня у ресторації «Брама» співатимуть блюз*





Святкова програма розпочнеться о 18:30.



Усіх відвідувачів зустрічатимуть з келихом шампанського та фруктами.

А вже з 19:00 у ресторані виступатиме гурт «BoGemiA», який грає музику в стилі блюз, рок та класік.



«Пориньте у легку невимушену атмосферу разом із гуртом «BoGemiA». Зробіть свято особливим та смачним»,- закликають у «Брамі».



Вхід безкоштовний.



Забронювати столик можна за телефоном: (067) 361 35 01. м.Луцьк, пр. Соборності, 43





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ресторація «Брама у світ смаків» запрошує відсвяткувати 8 березня.Святкова програма розпочнеться о 18:30.Усіх відвідувачів зустрічатимуть з келихом шампанського та фруктами.А вже з 19:00 у ресторані виступатиме гурт «BoGemiA», який грає музику в стилі блюз, рок та класік.«Пориньте у легку невимушену атмосферу разом із гуртом «BoGemiA». Зробіть свято особливим та смачним»,- закликають у «Брамі».Вхід безкоштовний.Забронювати столик можна за телефоном: (067) 361 35 01. м.Луцьк, пр. Соборності, 43

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