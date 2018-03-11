8 березня у ресторації «Брама» співатимуть блюз*
Сьогодні, 17:05
Ресторація «Брама у світ смаків» запрошує відсвяткувати 8 березня.
Святкова програма розпочнеться о 18:30.
Усіх відвідувачів зустрічатимуть з келихом шампанського та фруктами.
А вже з 19:00 у ресторані виступатиме гурт «BoGemiA», який грає музику в стилі блюз, рок та класік.
«Пориньте у легку невимушену атмосферу разом із гуртом «BoGemiA». Зробіть свято особливим та смачним»,- закликають у «Брамі».
Вхід безкоштовний.
Забронювати столик можна за телефоном: (067) 361 35 01. м.Луцьк, пр. Соборності, 43
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Святкова програма розпочнеться о 18:30.
Усіх відвідувачів зустрічатимуть з келихом шампанського та фруктами.
А вже з 19:00 у ресторані виступатиме гурт «BoGemiA», який грає музику в стилі блюз, рок та класік.
«Пориньте у легку невимушену атмосферу разом із гуртом «BoGemiA». Зробіть свято особливим та смачним»,- закликають у «Брамі».
Вхід безкоштовний.
Забронювати столик можна за телефоном: (067) 361 35 01. м.Луцьк, пр. Соборності, 43
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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