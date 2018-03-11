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8 березня у ресторації «Брама» співатимуть блюз*

8 березня у ресторації «Брама» співатимуть блюз*
Ресторація «Брама у світ смаків» запрошує відсвяткувати 8 березня.

Святкова програма розпочнеться о 18:30.

Усіх відвідувачів зустрічатимуть з келихом шампанського та фруктами.
А вже з 19:00 у ресторані виступатиме гурт «BoGemiA», який грає музику в стилі блюз, рок та класік.

«Пориньте у легку невимушену атмосферу разом із гуртом «BoGemiA». Зробіть свято особливим та смачним»,- закликають у «Брамі».

Вхід безкоштовний.

Забронювати столик можна за телефоном: (067) 361 35 01. м.Луцьк, пр. Соборності, 43

8 березня у ресторації «Брама» співатимуть блюз*

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Теги: Брама, блюз, 8 березня
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