Як у Луцьку відзначатимуть Дні пам'яті Тараса Шевченка. ЗАХОДИ

Тараса Григоровича Шевченка та 159-ї річниці від дня його смерті у Луцьку організовують низку заходів.



Відповідне розпорядження підписав секретар міської ради, виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт, -



Відтак, 9 березня відбудуться такі заходи:



- мистецьке дійство “Нас гуртують думи Кобзаря”;

- 11:00 — акція «Прийди зі своїм «Кобзарем», читання віршів “Коло Тарасового слова”;

- 12:00 - урочисте покладання квітів до пам'ятника Т.Г.Шевченку на проспекті Волі;

- 13:00- мистецький проєкт “На струнах Кобзаревої душі” в приміщенні Палацу культури міста Луцька.



10 березня о 12:00 відбудеться панахида та покладання квітів до пам’ятника Т.Г.Шевченку на проспекті Волі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв’язку з відзначенням 206-ї річниці від дня народженнята 159-ї річниці від дня його смерті у Луцьку організовують низку заходів.Відповідне розпорядження підписав секретар міської ради, виконувач повноважень міського голови, - йдеться на сайті Луцької міськради.Відтак, 9 березня відбудуться такі заходи:- мистецьке дійство “Нас гуртують думи Кобзаря”;- 11:00 — акція «Прийди зі своїм «Кобзарем», читання віршів “Коло Тарасового слова”;- 12:00 - урочисте покладання квітів до пам'ятника Т.Г.Шевченку на проспекті Волі;- 13:00- мистецький проєкт “На струнах Кобзаревої душі” в приміщенні Палацу культури міста Луцька.10 березня о 12:00 відбудеться панахида та покладання квітів до пам’ятника Т.Г.Шевченку на проспекті Волі.

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