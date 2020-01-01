Як у Луцьку відзначатимуть Дні пам'яті Тараса Шевченка. ЗАХОДИ
Сьогодні, 19:19
У зв’язку з відзначенням 206-ї річниці від дня народження Тараса Григоровича Шевченка та 159-ї річниці від дня його смерті у Луцьку організовують низку заходів.
Відповідне розпорядження підписав секретар міської ради, виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт, - йдеться на сайті Луцької міськради.
Відтак, 9 березня відбудуться такі заходи:
- мистецьке дійство “Нас гуртують думи Кобзаря”;
- 11:00 — акція «Прийди зі своїм «Кобзарем», читання віршів “Коло Тарасового слова”;
- 12:00 - урочисте покладання квітів до пам'ятника Т.Г.Шевченку на проспекті Волі;
- 13:00- мистецький проєкт “На струнах Кобзаревої душі” в приміщенні Палацу культури міста Луцька.
10 березня о 12:00 відбудеться панахида та покладання квітів до пам’ятника Т.Г.Шевченку на проспекті Волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Відповідне розпорядження підписав секретар міської ради, виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт, - йдеться на сайті Луцької міськради.
Відтак, 9 березня відбудуться такі заходи:
- мистецьке дійство “Нас гуртують думи Кобзаря”;
- 11:00 — акція «Прийди зі своїм «Кобзарем», читання віршів “Коло Тарасового слова”;
- 12:00 - урочисте покладання квітів до пам'ятника Т.Г.Шевченку на проспекті Волі;
- 13:00- мистецький проєкт “На струнах Кобзаревої душі” в приміщенні Палацу культури міста Луцька.
10 березня о 12:00 відбудеться панахида та покладання квітів до пам’ятника Т.Г.Шевченку на проспекті Волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Рябошапку звільнили з посади Генерального прокурора
Сьогодні, 19:52
Через коронавірус у Чернівецькій області школи, дитсадки та виші закривають на карантин
Сьогодні, 19:38
Як у Луцьку відзначатимуть Дні пам'яті Тараса Шевченка. ЗАХОДИ
Сьогодні, 19:19
Де на Волині не буде світла 6 березня
Сьогодні, 19:00
Медіа