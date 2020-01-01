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Як у Луцьку відзначатимуть Дні пам'яті Тараса Шевченка. ЗАХОДИ

Як у Луцьку відзначатимуть Дні пам'яті Тараса Шевченка. ЗАХОДИ
У зв’язку з відзначенням 206-ї річниці від дня народження Тараса Григоровича Шевченка та 159-ї річниці від дня його смерті у Луцьку організовують низку заходів.

Відповідне розпорядження підписав секретар міської ради, виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт, - йдеться на сайті Луцької міськради.

Відтак, 9 березня відбудуться такі заходи:

- мистецьке дійство “Нас гуртують думи Кобзаря”;
- 11:00 — акція «Прийди зі своїм «Кобзарем», читання віршів “Коло Тарасового слова”;
- 12:00 - урочисте покладання квітів до пам'ятника Т.Г.Шевченку на проспекті Волі;
- 13:00- мистецький проєкт “На струнах Кобзаревої душі” в приміщенні Палацу культури міста Луцька.

10 березня о 12:00 відбудеться панахида та покладання квітів до пам’ятника Т.Г.Шевченку на проспекті Волі.

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Теги: Дні пам'яті Тараса Шевченка, Луцьк
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