До 8 березня «Укрзалізниця» призначила 22 додаткові поїзди
Сьогодні, 15:11
У період свят, приурочених до Міжнародного жіночого дня 8 березня "Укрзалізниця" призначила ще 22 додаткових поїздів.
Про це інформує пресслужба "Укрзалізниці".
"Станом на 5 березня 2020 року призначено 22 додаткові поїзди до 8 Березня. Також три поїзди здійснять додаткові рейси, а один курсуватиме за подовженим маршрутом", - йдеться у повідомлені.
Зокрема, призначені наступні додаткові поїзди:
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Про це інформує пресслужба "Укрзалізниці".
"Станом на 5 березня 2020 року призначено 22 додаткові поїзди до 8 Березня. Також три поїзди здійснять додаткові рейси, а один курсуватиме за подовженим маршрутом", - йдеться у повідомлені.
Зокрема, призначені наступні додаткові поїзди:
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