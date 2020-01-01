До 8 березня «Укрзалізниця» призначила 22 додаткові поїзди





Про це інформує пресслужба "Укрзалізниці".



"Станом на 5 березня 2020 року призначено 22 додаткові поїзди до 8 Березня. Також три поїзди здійснять додаткові рейси, а один курсуватиме за подовженим маршрутом", - йдеться у повідомлені.



Зокрема, призначені наступні додаткові поїзди:



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