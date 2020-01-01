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До 8 березня «Укрзалізниця» призначила 22 додаткові поїзди

До 8 березня «Укрзалізниця» призначила 22 додаткові поїзди
У період свят, приурочених до Міжнародного жіночого дня 8 березня "Укрзалізниця" призначила ще 22 додаткових поїздів.

Про це інформує пресслужба "Укрзалізниці".

"Станом на 5 березня 2020 року призначено 22 додаткові поїзди до 8 Березня. Також три поїзди здійснять додаткові рейси, а один курсуватиме за подовженим маршрутом", - йдеться у повідомлені.

Зокрема, призначені наступні додаткові поїзди:
До 8 березня «Укрзалізниця» призначила 22 додаткові поїзди
До 8 березня «Укрзалізниця» призначила 22 додаткові поїзди

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Теги: потяги, свято
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