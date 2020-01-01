Священник розповів волинянам, що категорично не можна їсти у дні Великого посту

Володимир розповів волинянам, що можна їсти під час Великого посту, а що категорично заборонено.



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За його словами, Великий піст є постом суворим. Тому окрім м’яса, молока та масла, у дні Великого посту заборонено вживати й рибу. До того ж, існує благочестива традиція перший тиждень посту проводити у сухоядінні, тобто, деякі християни не вживають рослинної олії та не варять у ці дні ніяких страв.



Проте він відзначив, існують й інші особливості та традиції Великого посту, про які можна дізнатися з літератури або запитати у духівника чи парафіяльного священника.



"Але головне не забувати, що піст тілесний є допоміжним у постуванні духовному. І голод тілесний, що народжується в нас у ці дні, повинен перерости у голод за Христом та Божою благодаттю. До того ж, існує дуже влучне висловлювання, що під час посту перш за все треба утримуватися від того, щоб поїдати один одного. Це головне", - підрезюмував митрополит Володимир.

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