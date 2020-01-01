На Рівненщині під час риболовлі один чоловік потонув, а іншого – врятували





4 березня рятувальниками спільно з поліцейськими витягнули на берег та надали першу медичну допомогу іншому рибалці - 1977 року народження, - пише



Відомо, що обоє чоловіків на ставку у темну пору доби рибалили з човна, і той несподівано перекинувся. Рибалка, який не вмів плавати, потонув, а крики про допомогу його напарника почули односельці та викликали допомогу.



Обставини подіції ще встановлюють.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На місцевому ставку села Зарічне у Радивилівському районі потонув 42-річний рибалка, іншого - врятували.4 березня рятувальниками спільно з поліцейськими витягнули на берег та надали першу медичну допомогу іншому рибалці - 1977 року народження, - пише Рівне вечірнє Відомо, що обоє чоловіків на ставку у темну пору доби рибалили з човна, і той несподівано перекинувся. Рибалка, який не вмів плавати, потонув, а крики про допомогу його напарника почули односельці та викликали допомогу.Обставини подіції ще встановлюють.

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