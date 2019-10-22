У Луцьку затвердили дві історичні зони

У Луцьку погодили межі історичних ареалів, які вказані в проєктновишукувальній документації «Історико-архітектурний опорний план з визначення зон охорони пам’яток культурної спадщини та меж і режимів використання історичних ареалів».Про це йшлося у четвер, 5 березня, під час позачергової сесії Луцькради.Нагадаємо, минулого тижня рада не проголосувала за це питання, адже в документі не було ні додатку, ні переліку вулиць та просторових зон.Начальник управління містобудування та архітектурирозповів, що історичний ареал Луцька складається з двох зон – Старого міста (Верхній замок, Окольний замок та середмістя) і Заглушецького передмістя. Зокрема, у цих зонах після погодження меж проведення будівельних робіт виконуватимуть за наявності дозволу від охорони культурної спадщини та проведення археологічних досліджень, цільове призначення земельних ділянок також можна буде змінити лише після погодження. Зокрема, у Старому місті висотність будівництва буде обмежена на рівні 2 поверхів та мансарди. Це стосується й Ковельської, 17.«Своїм рішенням ми повинні надати згоду на те, щоб науково-методична рада розглянула документ опорного історико-архітектурного опорного плану. Це трохи непочергово, але маємо те, що маємо», - відзначив Туз.наголосив, що до проєкту рішення треба було додати перелік вулиць. Окрім того, за його словами, режим використання зон також не зазначили.«Був проведений складний історичний аналіз, визначили зони охорони ландшафту, території, де може відбуватися забудова і обмеження висотності забудови. Ці історичні ареали – робота 5 років. Я був свідком того, що Заглушецьке передмістя хотіли визначити іншим чином. Коли в нас формуються два історичні центри з певними розбіжностями між собою, адже це різні етапи в розвитку міста, різні підходи в охороні та подальшій забудові», - сказав начальник управління містобудування та архітектури.відзначив, що у Луцьку є й інші території, де наявна історична забудова, наприклад, проспект Волі, так званий район Красне, проте їх чомусь не враховують. Він заявив, що історико-архітектурний опорний план та погодження історичних ареалів – різні документи.«Без цього рішення ми не зможемо потрапити на науково-методичну раду. Фактично ми ще повернемося до затвердження історико-архітектурного опорного плану», - відповів Туз.Краєзнавецьнаголосив, що є лише один документ, куди входять і межі історичних ареалів.«Ви лише схвалюєте межі ареалів. Законом не передбачено погодження міською радою, лише Мінкультом. На сьогодні у нас стара частина міста – заповідник. Заповідник – значить заборона приватизації земельних ділянок, відсутність інвестицій. Старе місто руйнується, занепадає. Якщо ви хочете, щоб було будівництво в Старому місті та пішли інвестиції, то необхідно замінити територію заповідника на межі історичного ареалу», - сказав він.Заммерадодав, що для зручності депутатів не вказали перелік вулиць в додатку, а додали схему визначення історичних ареалів.«Ми робимо це 5 років, бо були то претензії то зі сторони заповідника, то міської ради. Потім змінювалося законодавство. Якщо ми не проголосуємо і нам не погодять опорний план, а потім і генплан, то нам по суті знову доведеться 2 роки над цим працювати», - зауважив він.Депутатзаявив, що документ не зовсім відповідає дійсності. Так, у межах ареалів на площі Злуки є два 9-поверхові будинки на території, де можуть бути 2 поверхи, «Зося» також вища двох поверхів, на Лесі Українки також порушена висотність забудови – біля суду є приміщення на 4 поверхи.«У документі зображені 5-6-9-поверхові будинки, але вони зафарбовані чорним кольором, це – дисонуюча забудова. Під час зношення цієї забудови не дадуть дозвіл для її реконструкції, тобто у майбутньому її знесуть», - повідомив Троневич.У підсумку, із другої спроби обранці громади таки підтримали проєкт рішення.