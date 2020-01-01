На волинському митному посту в автівці знайшли незаконний одяг. ФОТО





Про це



Так, сьогодні, 5 березня, прямуючи з Республіки Польща в Україну в зону митного контролю смугою руху «зелений коридор» заїхав автомобіль марки Opel Combo. В результаті повного митного огляду зазначеного транспортного засобу виявили одяг торгових марок «TOM TAILOR» та «ONLY» загальною вартістю понад 20 тисяч гривень.



Таким чином, громадянин України намагався незаконно, з приховуванням від митного контролю, ввезти товар на митну територію України.



Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ч.1 ст. 483 Митного кодексу України. Санкція статті за такі дії карає конфіскацією прихованого від митного контролю товару та накладенням штрафу у розмірі 100 відсотків його вартості.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На митному посту «Володимир-Волинський» вилучили незадекларований одяг загальною вартістю понад 20 тисяч гривень.Про це повідомляє Волинська митниця Держмитслужби.Так, сьогодні, 5 березня, прямуючи з Республіки Польща в Україну в зону митного контролю смугою руху «зелений коридор» заїхав автомобіль марки Opel Combo. В результаті повного митного огляду зазначеного транспортного засобу виявили одяг торгових марок «TOM TAILOR» та «ONLY» загальною вартістю понад 20 тисяч гривень.Таким чином, громадянин України намагався незаконно, з приховуванням від митного контролю, ввезти товар на митну територію України.Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ч.1 ст. 483 Митного кодексу України. Санкція статті за такі дії карає конфіскацією прихованого від митного контролю товару та накладенням штрафу у розмірі 100 відсотків його вартості.

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