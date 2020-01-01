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Через Волинь намагалися провезти незадекларовані запчастини до сільськогосподарської техніки. ФОТО

Через Волинь намагалися провезти незадекларовані запчастини до сільськогосподарської техніки. ФОТО
На митному посту «Володимир-Волинський» виявили 203 одиниці незадекларованих запчастин до сільськогосподарської техніки.

Про це інформує Волинська митниця Держмитслужби.

Так, 4 березня, прямуючи з Республіки Польща в Україну, в зону митного контролю митного поста смугою руху «зелений коридор» заїхав автомобіль марки Mercedes-Benz. В результаті повного митного огляду виявили за сидіннями та в особистих речах запчастини до сільськогосподарської техніки загальною вартістю понад 20 тисяч гривень.

Таким чином, громадянин України намагався незаконно, з приховуванням від митного контролю, ввезти товар на митну територію України. Працівники Волинської митниці Держмитслужби склали протокол про порушення митних правил, а товар вилучили до прийняття рішення судом по суті справи.

Через Волинь намагалися провезти незадекларовані запчастини до сільськогосподарської техніки. ФОТО
Через Волинь намагалися провезти незадекларовані запчастини до сільськогосподарської техніки. ФОТО
Через Волинь намагалися провезти незадекларовані запчастини до сільськогосподарської техніки. ФОТО
Через Волинь намагалися провезти незадекларовані запчастини до сільськогосподарської техніки. ФОТО
Через Волинь намагалися провезти незадекларовані запчастини до сільськогосподарської техніки. ФОТО

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Теги: волинська митниця, незаконний товар
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