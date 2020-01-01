Через Волинь намагалися провезти незадекларовані запчастини до сільськогосподарської техніки. ФОТО





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Так, 4 березня, прямуючи з Республіки Польща в Україну, в зону митного контролю митного поста смугою руху «зелений коридор» заїхав автомобіль марки Mercedes-Benz. В результаті повного митного огляду виявили за сидіннями та в особистих речах запчастини до сільськогосподарської техніки загальною вартістю понад 20 тисяч гривень.



Таким чином, громадянин України намагався незаконно, з приховуванням від митного контролю, ввезти товар на митну територію України. Працівники Волинської митниці Держмитслужби склали протокол про порушення митних правил, а товар вилучили до прийняття рішення судом по суті справи.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На митному посту «Володимир-Волинський» виявили 203 одиниці незадекларованих запчастин до сільськогосподарської техніки.Про це інформує Волинська митниця Держмитслужби.Так, 4 березня, прямуючи з Республіки Польща в Україну, в зону митного контролю митного поста смугою руху «зелений коридор» заїхав автомобіль марки Mercedes-Benz. В результаті повного митного огляду виявили за сидіннями та в особистих речах запчастини до сільськогосподарської техніки загальною вартістю понад 20 тисяч гривень.Таким чином, громадянин України намагався незаконно, з приховуванням від митного контролю, ввезти товар на митну територію України. Працівники Волинської митниці Держмитслужби склали протокол про порушення митних правил, а товар вилучили до прийняття рішення судом по суті справи.

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