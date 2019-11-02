На Волині перевірили масло й назвали марки, під якими пропонували фальсифікат

На Волині фахівці перевіряли якість масла солодковершкового. У 9 зразках знайшли невiдповiднiсть стандартам.Про це йдеться на сайті Держпродспоживслужби у Волинській області.Згідно результатів досліджень, вміст немолочного жиру виявили у зразках масла:• масло солодковершкове «Селянське» 72,5 % (виробник ПрАТ «Миколаївмолпром», 54008, м. Миколаїв, вул. Комсомольська, 101, адреса потужностей виробництва: 56401, Миколаївська область, смт. Доманівка, вул. Пастера, 31/1);• масло солодковершкове 73 % (виробник ТОВ «ЕНЕЙ», Житомирська область, смт. Романів, вул. Менделєєва, 8);• масло селянське солодковершкове «Золото Романова» 72,5% (виробник ТОВ «ЕНЕЙ», Житомирська область, смт. Романів, вул. Менделєєва, 8);• масло солодковершкове бутербродне «Домашнє» 63 % (виробник ТОВ «Іва-Арт», адреса потужності виробництва: Івано-Франківська область, Тисменицький район, с. Драгомирчани, вул. Миру, 66).• масло солодковершкове селянське «Вершковий ранок» 72,5 % (виробник ТОВ «Рихальський завод сухого молока», Житомирська область, Ємільчинський район, с. Рихальське, вул. Соборна, 38);• масло солодковершкове селянське 72,6 % (виробник ДП "Старокостянтинівський молочний завод" 31100, Хмельницька область, м. Старокостянтинів, вул. Івана Франка, 47)• масло солодковершкове селянське «Традиційне» 72,5 % (виробник ТОВ «Рихальський завод сухого молока», Житомирська область, Ємільчинський район, с. Рихальське, вул. Соборна, 38);• масло солодковершкове селянське 73 % ТМ «Добре» (виробник ТОВ «ЕНЕЙ», Житомирська область, смт. Романів, вул. Менделєєва, 8);• масло солодковершкове селянське 73 % ТМ «Молочне диво» (виробник ТзОВ «Агропобутсервіс», Львівська область, Жовківський район с. Надичі, вул. Грушевського,77).До слова, вершкове масло відповідно до стандарту ДСТУ 4399:2005 повинно містити в своєму складі виключно молочний жир. Будь-які інші домішки, такі як рослинний жир, відразу позбавляють продукт назви "вершкове масло", переводячи його в розряд продуктів-фальсифікатів.Відтак, Головним управлінням Держпродспоживслужби у Волинській області вживаються заходи з метою недопущення подальшого обігу вищезазначеної продукції.Фіхівці застерігають покупців та споживачів молочних продуктів, в тому числі масла:- не купуйте масло на стихійних ринках;- уважно читайте склад продукту на етикетках;- низька ціна – сумнівний продукт.А також нри наявності невідповідностей в маркуванні, наявності фальсифікованого продукту – масла селянського солодковершкового вище перелічених виробників, інформуйте Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області.