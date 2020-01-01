У школах та лікарнях Володимира-Волинського встановлюють антисептики для рук
Сьогодні, 17:27
У Володимирі-Волинському закупили засоби індивідуального захисту. Так, у школах, лікарнях, адміністративних будівлях міської ради встановлюють антисептики для рук та диспансери (дозатори).
Відповідні закупівлі провели в межах протиепідемічних заходів щодо запобігання занесенню і поширенню випадків гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом, - йдеться на сайті Володимир-Волинської міськради.
На придбання дезинфікуючих стійок з резервного фонду міста виділили 274 тисячі гривень. Антисептики для рук встановлюють у місцях масового перебування людей.
“Як зазначалося, заклади охорони здоров’я готові приймати та лікувати пацієнтів із COVID-19. Проводиться також перевірка обладнання ізоляторів в школах та закладах дошкільної освіти міста, забезпечення залучених до надання допомоги осіб засобами індивідуального захисту, а лабораторій – витратними матеріалами. Інформуємо перевізників міста та суб’єктів господарювання, що проводять діяльність в місцях масового скупчення людей, про заходи з посилення режиму дезінфекції. У Володимирі-Волинському триває інформаційна кампанія щодо запобігання захворювання”, – зазначила керуюча справами виконавчого комітету міської ради Ірина Ліщук.
Фото - видання Буг.
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Відповідні закупівлі провели в межах протиепідемічних заходів щодо запобігання занесенню і поширенню випадків гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом, - йдеться на сайті Володимир-Волинської міськради.
На придбання дезинфікуючих стійок з резервного фонду міста виділили 274 тисячі гривень. Антисептики для рук встановлюють у місцях масового перебування людей.
“Як зазначалося, заклади охорони здоров’я готові приймати та лікувати пацієнтів із COVID-19. Проводиться також перевірка обладнання ізоляторів в школах та закладах дошкільної освіти міста, забезпечення залучених до надання допомоги осіб засобами індивідуального захисту, а лабораторій – витратними матеріалами. Інформуємо перевізників міста та суб’єктів господарювання, що проводять діяльність в місцях масового скупчення людей, про заходи з посилення режиму дезінфекції. У Володимирі-Волинському триває інформаційна кампанія щодо запобігання захворювання”, – зазначила керуюча справами виконавчого комітету міської ради Ірина Ліщук.
Фото - видання Буг.
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