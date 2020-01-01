Покарали волинянина, який ображав та погрожував колишній дружині





Слухання справи відбулось 2 березня. Про це йдеться у постанові суду, повідомляє



Обвинувачений 31 січня о 17 годині висловлювався в сторону колишньої дружини нецензурними словами та погрожував їй фізичною розправою.



Під час розгляду справи чоловік вину у вчиненні домашнього насильства не визнав і пояснив, що 31 січня прийшов додому до свого колишнього тестя, разом з ним вживав алкогольні напої, а потім, коли проснувся у цьому ж будинку, то побачив працівників поліції. Потерпілій він не погрожував і словесно її не ображав.



Разом з тим, винуватість чоловіка у вчиненні домашнього насильства підтверджується дослідженими у судовому засіданні доказами.



Потерпіла пояснила, що її колишній чоловік, прийшовши за місцем її проживання, разом з її батьком вживав алкогольні напої, після чого, будучи у стані алкогольного сп'яніння, словесно її ображав, погрожував фізичною розправою. Внаслідок таких дій колишнього чоловіка вона нервувала, злякалася і змушена була від нього втікати.



З письмових пояснень дочки вбачається, що до будинку, де вона проживає, прийшов її батько, який проживає окремо, і, будучи п'яним, почав безпідставно чіплятися до її матері, словесно ображав останню нецензурними словами, погрожував фізичною розправою, намагався вдарити.



Суддя постановила визнати чоловіка винуватим у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та накласти на нього штраф в розмірі 204 гривні. Також він заплатить у дохід держави судовий збір у розмірі 420 гривень.



Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Судили мешканця Камінь-Каширського району, який погрожував колишній дружині.Слухання справи відбулось 2 березня. Про це йдеться у постанові суду, повідомляє "Район.in.ua" Обвинувачений 31 січня о 17 годині висловлювався в сторону колишньої дружини нецензурними словами та погрожував їй фізичною розправою.Під час розгляду справи чоловік вину у вчиненні домашнього насильства не визнав і пояснив, що 31 січня прийшов додому до свого колишнього тестя, разом з ним вживав алкогольні напої, а потім, коли проснувся у цьому ж будинку, то побачив працівників поліції. Потерпілій він не погрожував і словесно її не ображав.Разом з тим, винуватість чоловіка у вчиненні домашнього насильства підтверджується дослідженими у судовому засіданні доказами.Потерпіла пояснила, що її колишній чоловік, прийшовши за місцем її проживання, разом з її батьком вживав алкогольні напої, після чого, будучи у стані алкогольного сп'яніння, словесно її ображав, погрожував фізичною розправою. Внаслідок таких дій колишнього чоловіка вона нервувала, злякалася і змушена була від нього втікати.З письмових пояснень дочки вбачається, що до будинку, де вона проживає, прийшов її батько, який проживає окремо, і, будучи п'яним, почав безпідставно чіплятися до її матері, словесно ображав останню нецензурними словами, погрожував фізичною розправою, намагався вдарити.Суддя постановила визнати чоловіка винуватим у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та накласти на нього штраф в розмірі 204 гривні. Також він заплатить у дохід держави судовий збір у розмірі 420 гривень.

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