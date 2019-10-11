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Як працюватиме луцький ЦНАП у святкові дні березня. Графік

Як працюватиме луцький ЦНАП у святкові дні березня. Графік
У святкові дня березня змінили графік роботи Центру надання адміністративних послуг у місті Луцьку.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці ЦНАПу у Facebook.

У суботу, 7 березня, прийом громадян здійснюватиметься з 08:00 до 14:00.

А от 8 та 9 березня у ЦНАПі – вихідний.

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Як працюватиме луцький ЦНАП у святкові дні березня. Графік

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Теги: Луцьк, ЦНАП, графік
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