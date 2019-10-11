Як працюватиме луцький ЦНАП у святкові дні березня. Графік





Про це йдеться у повідомленні на сторінці ЦНАПу у Facebook.



У суботу, 7 березня, прийом громадян здійснюватиметься з 08:00 до 14:00.



А от 8 та 9 березня у ЦНАПі – вихідний.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У святкові дня березня змінили графік роботи Центру надання адміністративних послуг у місті Луцьку.Про це йдеться у повідомленні на сторінці ЦНАПу у Facebook.У суботу, 7 березня, прийом громадян здійснюватиметься з 08:00 до 14:00.А от 8 та 9 березня у ЦНАПі – вихідний.

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