На Волині через ремонт міжнародної траси частково обмежать рух транспорту
Сьогодні, 17:50
На Волині через ремонт траси М-19 Доманово (на м.Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на м.Бухарест) частково обмежать рух транспорту між населеними пунктами Козин – Трилісці.
Проїзд транспорту здійснюватиметься в реверсному режимі почергово однією зі смуг руху, - про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Волинській області.
На всій протяжності ділянки, що цьогоріч ремонтують, завершили фрезерування зношеного дорожнього покриття і розпочали роботи із влаштування шарів дорожнього одягу, який відповідно до проєктної документації складатиметься з трьох шарів.
Нині підрядне підприємство ТзОВ "Луцькавтодор-Сервіс" влаштовує міцну 15-сантиметрову основу зі щебенево-піщаної суміші, обробленої цементом. Наступний етап робіт – укладання вирівнюючого шару з крупнозернистої щільної асфальтобетонної суміші, середньою товщиною 10 см. За сприятливих погодних умов такі роботи планують розпочати завтра, 6 березня.
Поверх вирівнюваного буде влаштовано ще верхній шар зі щебенево-мастикового матеріалу (ЩМА), товщиною 5 см.
Служба автомобільних доріг у Волинській області закликає користувачів доріг неухильно дотримуватись вимог тимчасових схем організації дорожнього руху на ділянках ремонтних робіт, бути уважними та обережними та відповідальними.
Головне фото - ілюстративне.
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Проїзд транспорту здійснюватиметься в реверсному режимі почергово однією зі смуг руху, - про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Волинській області.
На всій протяжності ділянки, що цьогоріч ремонтують, завершили фрезерування зношеного дорожнього покриття і розпочали роботи із влаштування шарів дорожнього одягу, який відповідно до проєктної документації складатиметься з трьох шарів.
Нині підрядне підприємство ТзОВ "Луцькавтодор-Сервіс" влаштовує міцну 15-сантиметрову основу зі щебенево-піщаної суміші, обробленої цементом. Наступний етап робіт – укладання вирівнюючого шару з крупнозернистої щільної асфальтобетонної суміші, середньою товщиною 10 см. За сприятливих погодних умов такі роботи планують розпочати завтра, 6 березня.
Поверх вирівнюваного буде влаштовано ще верхній шар зі щебенево-мастикового матеріалу (ЩМА), товщиною 5 см.
Служба автомобільних доріг у Волинській області закликає користувачів доріг неухильно дотримуватись вимог тимчасових схем організації дорожнього руху на ділянках ремонтних робіт, бути уважними та обережними та відповідальними.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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