На Волині через ремонт міжнародної траси частково обмежать рух транспорту





Проїзд транспорту здійснюватиметься в реверсному режимі почергово однією зі смуг руху, - про це



На всій протяжності ділянки, що цьогоріч ремонтують, завершили фрезерування зношеного дорожнього покриття і розпочали роботи із влаштування шарів дорожнього одягу, який відповідно до проєктної документації складатиметься з трьох шарів.



Нині підрядне підприємство ТзОВ "Луцькавтодор-Сервіс" влаштовує міцну 15-сантиметрову основу зі щебенево-піщаної суміші, обробленої цементом. Наступний етап робіт – укладання вирівнюючого шару з крупнозернистої щільної асфальтобетонної суміші, середньою товщиною 10 см. За сприятливих погодних умов такі роботи планують розпочати завтра, 6 березня.



Поверх вирівнюваного буде влаштовано ще верхній шар зі щебенево-мастикового матеріалу (ЩМА), товщиною 5 см.



Служба автомобільних доріг у Волинській області закликає користувачів доріг неухильно дотримуватись вимог тимчасових схем організації дорожнього руху на ділянках ремонтних робіт, бути уважними та обережними та відповідальними.



Головне фото - ілюстративне.

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