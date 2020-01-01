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На Волині через ремонт міжнародної траси частково обмежать рух транспорту

На Волині через ремонт міжнародної траси частково обмежать рух транспорту
На Волині через ремонт траси М-19 Доманово (на м.Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на м.Бухарест) частково обмежать рух транспорту між населеними пунктами Козин – Трилісці.

Проїзд транспорту здійснюватиметься в реверсному режимі почергово однією зі смуг руху, - про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Волинській області.

На всій протяжності ділянки, що цьогоріч ремонтують, завершили фрезерування зношеного дорожнього покриття і розпочали роботи із влаштування шарів дорожнього одягу, який відповідно до проєктної документації складатиметься з трьох шарів.

Нині підрядне підприємство ТзОВ "Луцькавтодор-Сервіс" влаштовує міцну 15-сантиметрову основу зі щебенево-піщаної суміші, обробленої цементом. Наступний етап робіт – укладання вирівнюючого шару з крупнозернистої щільної асфальтобетонної суміші, середньою товщиною 10 см. За сприятливих погодних умов такі роботи планують розпочати завтра, 6 березня.

Поверх вирівнюваного буде влаштовано ще верхній шар зі щебенево-мастикового матеріалу (ЩМА), товщиною 5 см.

Служба автомобільних доріг у Волинській області закликає користувачів доріг неухильно дотримуватись вимог тимчасових схем організації дорожнього руху на ділянках ремонтних робіт, бути уважними та обережними та відповідальними.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: ремонт, Волинь, міжнародна траса, обмеження руху транспорту
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