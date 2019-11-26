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Породіллі на Черкащині добу не викликали медиків: дитина в тяжкому стані

Породіллі на Черкащині добу не викликали медиків: дитина в тяжкому стані
На Черкащині жінка народила дитину, і добу їй не надавали медичну допомогу.

Інцидент стався сьогодні в селі Ягубець Христинівського району, - пише Суспільне.

Виклик до медиків надійшов 5 березня о 12:05. Офіційно коментувати ситуацію лікарі відмовилися, посилаючись на конфіденційну інформацію про пацієнта. Породілля і дитина нині перебувають в Христинівській ЦРЛ.

Із власних джерел журналістам Суспільного стало відомо, що дитина в тяжкому стані.

«Коли медики прибули на виклик, мати породіллі не допустила їх до дочки. Вже на місці фахівці екстренки виявили, що маля народилось і породілля лежала з ним на підлозі з неперерізаною пуповиною. Жінка не підпускала медиків до пацієнтів, мотивуючи це тим, що «пуповина має сама відпасти». А швидку вона викликала лиш для того, щоб працівники видали їй довідку про реєстрацію дитини. Намагаючись домовитись з жінкою, щоб оглянути породіллю і хлопчика, медики з’ясували, що дитина народилась учора (04.03.20 – ред.) близько 20-ї години вечора. І весь цей час маля знаходилось біля матері з неперев’язаною і неперерізаною пуповиною», - розповіла речниця обласного центру екстреної медичної допомоги і медицини катастроф ЧОР Ірина Назарок.

Лікарі "швидкої" викликали поліцію у зв’язку з загрозою життю дитини. Жінка не дозволяла медикам наближатися до дитини і оглянути себе. В супроводі поліції бригада медиків доправила породіллю з дитиною до лікарні.

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Теги: породілля, Черкащина
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