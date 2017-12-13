Не більше 70 випадків у світі: у Кропивницькому у бійця ДСНС народилася четверня. ВІДЕО





Близнята однояйцеві, а, отже, будуть схожі один на одного як дві краплі води. Зріст кожної 42-43 см, а вага – близько 2-х кг, - пишуть



За словами фахівців, такий випадок унікальний, адже у світі їх зафіксовано не більше сімдесяти, а шанси народити чотирьох близнят – 1 до 13 млн.



До слова, для молодих батьків - це первістки. Близнята з’явилися на світ шляхом кесаревого розтину, а зараз знаходяться під наглядом у реанімації.



"Ми припускали, що може бути двійня. Тому що в роду у дружини є двійнята. Коли під час одного з УЗД нам сказали, що буде трійня, ми були, м’яко кажучи, здивовані. А на 19 тижні на УЗД раптом знайшли і четвертого. Це був справжній шок. Настя була дуже налякана", – розповів батько немовлят Владислав.



Він додав, що вони удвох дуже хвилювалися, а йому на роботі навіть дали вихідний.



"Заздалегідь знали, що це буде кесарів розтин. На очікувану дату пологів мені на роботі дали відгул, щоб я міг бути поруч. Кесарів розтин планували на ранок, але дівчата вирішили з’явитися на світ трохи раніше – у Насті відійшли води пізно ввечері, – зазначив Владислав.



Дівчаткам вже встигли дати імена: Вікторія, Єлизавета, Мілослава та Діана.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Кропивницькому співробітнику ДСНС 24-річна дружина народила четверню на 32-му тижні вагітності.Близнята однояйцеві, а, отже, будуть схожі один на одного як дві краплі води. Зріст кожної 42-43 см, а вага – близько 2-х кг, - пишуть "Факти". За словами фахівців, такий випадок унікальний, адже у світі їх зафіксовано не більше сімдесяти, а шанси народити чотирьох близнят – 1 до 13 млн.До слова, для молодих батьків - це первістки. Близнята з’явилися на світ шляхом кесаревого розтину, а зараз знаходяться під наглядом у реанімації."Ми припускали, що може бути двійня. Тому що в роду у дружини є двійнята. Коли під час одного з УЗД нам сказали, що буде трійня, ми були, м’яко кажучи, здивовані. А на 19 тижні на УЗД раптом знайшли і четвертого. Це був справжній шок. Настя була дуже налякана", – розповів батько немовлят Владислав.Він додав, що вони удвох дуже хвилювалися, а йому на роботі навіть дали вихідний."Заздалегідь знали, що це буде кесарів розтин. На очікувану дату пологів мені на роботі дали відгул, щоб я міг бути поруч. Кесарів розтин планували на ранок, але дівчата вирішили з’явитися на світ трохи раніше – у Насті відійшли води пізно ввечері, – зазначив Владислав.Дівчаткам вже встигли дати імена:та

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