вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На трасі Рівне-Сарни під час руху загорівся автомобіль. ФОТО. ВІДЕО

На трасі Рівне-Сарни під час руху загорівся автомобіль. ФОТО. ВІДЕО
На 37-му кілометрі автодороги Рівне-Сарни під час руху загорівся легковий автомобіль.

Повідомлення про загорання надійшло на спецлінію "101" сьогодні, 5 березня, о 15:37, - повідомляє Управління ДСНС у Рівненській області.

На місце події направили чергове відділення рятувальників 19-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Костопіль.

Прибувши на місце події вогнеборці встановили, що загорання відбулося у легковому автомобілі Peugeot Expert. О 15:43 пожежу було локалізували, а о 16:06 повністю ліквідували.

Внаслідок пожежі вогонь знищив моторний відсік, переднє лобове скло, капот, фари та пошкодив лакофарбове покриття передньої частини автомобіля. До ліквідації залучили одну одиницю спецтехніки ДСНС та 7 рятувальників.

Причину пожежі та розміри завданих збитків встановлюють фахівці. Жертв та постраждалих немає.

На трасі Рівне-Сарни під час руху загорівся автомобіль. ФОТО. ВІДЕО
На трасі Рівне-Сарни під час руху загорівся автомобіль. ФОТО. ВІДЕО



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пожежа, автомобіль, Рівне-Сарни
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як не захворіти на коронавірус, грип чи ГРВІ: поради лікаря для волинян
У Волинській обласній клінічній лікарні відтепер оперуватимуть сітківку ока
У луцькому парку замість іподрому зведуть величезний спорткомплекс з готелем
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«5 березня – сприятливий день»: на Волині стартував сезон посадки картоплі
Сьогодні, 19:10
Де на Волині не буде світла 6 березня
Сьогодні, 19:00
На трасі Рівне-Сарни під час руху загорівся автомобіль. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 18:52
На Волині викрили браконьєра, який ловив рибу двома «екранами»
Сьогодні, 18:44
Не більше 70 випадків у світі: у Кропивницькому у бійця ДСНС народилася четверня. ВІДЕО
Сьогодні, 18:18
Схожі новини
Серед міста на Волині загорівся автомобіль Серед міста на Волині загорівся автомобіль
11 листопад, 2019, 15:41
У Луцьку вночі підпалили автівку У Луцьку вночі підпалили автівку
21 жовтень, 2019, 10:12
На Волині горіла вантажівка На Волині горіла вантажівка
27 вересень, 2019, 08:27
У волинському селі згоріла автівка: ймовірна причина – підпал. ФОТО У волинському селі згоріла автівка: ймовірна причина – підпал. ФОТО
18 вересень, 2019, 11:49
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Викрили завербованих Росією агентів, які «зливали» інформацію про волинські військові об'єкти. ФОТО, ВІДЕО
04 березень, 14:53
 1
Як працюватиме луцький ЦНАП у святкові дні березня. Графік
Сьогодні, 20:15
 0
Подіям ГАS буде заздрити вся Україна, – харківська режисерка про новий простір у Луцьку
Сьогодні, 20:14
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 6 березня
Сьогодні, 20:00
 0
Рябошапку звільнили з посади Генерального прокурора
Сьогодні, 19:52
 0
Медіа
відео
1/8