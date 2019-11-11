На трасі Рівне-Сарни під час руху загорівся автомобіль. ФОТО. ВІДЕО





Повідомлення про загорання надійшло на спецлінію "101" сьогодні, 5 березня, о 15:37, -



На місце події направили чергове відділення рятувальників 19-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Костопіль.



Прибувши на місце події вогнеборці встановили, що загорання відбулося у легковому автомобілі Peugeot Expert. О 15:43 пожежу було локалізували, а о 16:06 повністю ліквідували.



Внаслідок пожежі вогонь знищив моторний відсік, переднє лобове скло, капот, фари та пошкодив лакофарбове покриття передньої частини автомобіля. До ліквідації залучили одну одиницю спецтехніки ДСНС та 7 рятувальників.



Причину пожежі та розміри завданих збитків встановлюють фахівці. Жертв та постраждалих немає.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На 37-му кілометрі автодороги Рівне-Сарни під час руху загорівся легковий автомобіль.Повідомлення про загорання надійшло на спецлінію "101" сьогодні, 5 березня, о 15:37, - повідомляє Управління ДСНС у Рівненській області.На місце події направили чергове відділення рятувальників 19-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Костопіль.Прибувши на місце події вогнеборці встановили, що загорання відбулося у легковому автомобілі Peugeot Expert. О 15:43 пожежу було локалізували, а о 16:06 повністю ліквідували.Внаслідок пожежі вогонь знищив моторний відсік, переднє лобове скло, капот, фари та пошкодив лакофарбове покриття передньої частини автомобіля. До ліквідації залучили одну одиницю спецтехніки ДСНС та 7 рятувальників.Причину пожежі та розміри завданих збитків встановлюють фахівці. Жертв та постраждалих немає.

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