На трасі Рівне-Сарни під час руху загорівся автомобіль. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 18:52
На 37-му кілометрі автодороги Рівне-Сарни під час руху загорівся легковий автомобіль.
Повідомлення про загорання надійшло на спецлінію "101" сьогодні, 5 березня, о 15:37, - повідомляє Управління ДСНС у Рівненській області.
На місце події направили чергове відділення рятувальників 19-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Костопіль.
Прибувши на місце події вогнеборці встановили, що загорання відбулося у легковому автомобілі Peugeot Expert. О 15:43 пожежу було локалізували, а о 16:06 повністю ліквідували.
Внаслідок пожежі вогонь знищив моторний відсік, переднє лобове скло, капот, фари та пошкодив лакофарбове покриття передньої частини автомобіля. До ліквідації залучили одну одиницю спецтехніки ДСНС та 7 рятувальників.
Причину пожежі та розміри завданих збитків встановлюють фахівці. Жертв та постраждалих немає.
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Повідомлення про загорання надійшло на спецлінію "101" сьогодні, 5 березня, о 15:37, - повідомляє Управління ДСНС у Рівненській області.
На місце події направили чергове відділення рятувальників 19-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Костопіль.
Прибувши на місце події вогнеборці встановили, що загорання відбулося у легковому автомобілі Peugeot Expert. О 15:43 пожежу було локалізували, а о 16:06 повністю ліквідували.
Внаслідок пожежі вогонь знищив моторний відсік, переднє лобове скло, капот, фари та пошкодив лакофарбове покриття передньої частини автомобіля. До ліквідації залучили одну одиницю спецтехніки ДСНС та 7 рятувальників.
Причину пожежі та розміри завданих збитків встановлюють фахівці. Жертв та постраждалих немає.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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