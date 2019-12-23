«5 березня – сприятливий день»: на Волині стартував сезон посадки картоплі

Некозів відкрила сезон посадки картоплі, висадивши десять соток другого поліського хліба.



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Десятки літ саме Некози найраніше в їхньому селі садять картоплю. Врожай мають у травні-червні, розповіла господиня Ольга Данилівна. Цього разу садили сорт Белла Роса. Жінка каже: пробували десятки різних, але цей – найкращий для ранньої посадки, та й за смаковими якостями хороший.



«Подивилася в посівному календарі, коли сприятливий день для посадки картоплі, – і вийшло, що в четвер, 5 березня», - пояснила, чому саме сьогодні садили.



Також Ольга Некоз зізналася, що й моркву теж посіяли вже два дні тому.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Судчі Любешівського району сім’явідкрила сезон посадки картоплі, висадивши десять соток другого поліського хліба.Про це повідомляє Любешівська районна газета "Нове життя".Десятки літ саме Некози найраніше в їхньому селі садять картоплю. Врожай мають у травні-червні, розповіла господиня Ольга Данилівна. Цього разу садили сорт Белла Роса. Жінка каже: пробували десятки різних, але цей – найкращий для ранньої посадки, та й за смаковими якостями хороший.«Подивилася в посівному календарі, коли сприятливий день для посадки картоплі, – і вийшло, що в четвер, 5 березня», - пояснила, чому саме сьогодні садили.Також Ольга Некоз зізналася, що й моркву теж посіяли вже два дні тому.

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