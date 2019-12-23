«5 березня – сприятливий день»: на Волині стартував сезон посадки картоплі
Сьогодні, 19:10
У Судчі Любешівського району сім’я Некозів відкрила сезон посадки картоплі, висадивши десять соток другого поліського хліба.
Про це повідомляє Любешівська районна газета "Нове життя".
Десятки літ саме Некози найраніше в їхньому селі садять картоплю. Врожай мають у травні-червні, розповіла господиня Ольга Данилівна. Цього разу садили сорт Белла Роса. Жінка каже: пробували десятки різних, але цей – найкращий для ранньої посадки, та й за смаковими якостями хороший.
«Подивилася в посівному календарі, коли сприятливий день для посадки картоплі, – і вийшло, що в четвер, 5 березня», - пояснила, чому саме сьогодні садили.
Також Ольга Некоз зізналася, що й моркву теж посіяли вже два дні тому.
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Про це повідомляє Любешівська районна газета "Нове життя".
Десятки літ саме Некози найраніше в їхньому селі садять картоплю. Врожай мають у травні-червні, розповіла господиня Ольга Данилівна. Цього разу садили сорт Белла Роса. Жінка каже: пробували десятки різних, але цей – найкращий для ранньої посадки, та й за смаковими якостями хороший.
«Подивилася в посівному календарі, коли сприятливий день для посадки картоплі, – і вийшло, що в четвер, 5 березня», - пояснила, чому саме сьогодні садили.
Також Ольга Некоз зізналася, що й моркву теж посіяли вже два дні тому.
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