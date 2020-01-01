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Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 6 березня

Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 6 березня
У Волинській області у п'ятницю очікується хмарна з проясненнями погода, без істотних опадів.

Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.

Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 1º морозу до 4º тепла, вдень 5-10º тепла.

У Луцьку буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2º тепла, вдень 6-8º тепла.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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