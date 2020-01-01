Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 6 березня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області у п'ятницю очікується хмарна з проясненнями погода, без істотних опадів.
Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.
Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 1º морозу до 4º тепла, вдень 5-10º тепла.
У Луцьку буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2º тепла, вдень 6-8º тепла.
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Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.
Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 1º морозу до 4º тепла, вдень 5-10º тепла.
У Луцьку буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2º тепла, вдень 6-8º тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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